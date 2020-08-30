البورصة تغلق على تأرجح ورأسمالها السوقى يربح 3.5 مليار جنيه

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد–بداية الأسبوع – على أداء متأرجح لمؤشراتها وارتفاع رأس المال السوقي بقيمة 3.5 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 11434 نقطة.

بينما صعد مؤشر ”egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 2.22% إلى 1860 نقطة، كما صعد مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.76 % إلى 2779 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم 1.3 مليار جنيه، واتجه المصريين والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع .

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة ، وصعد 117 سهمًا من إجمالى 182، بينما هبط 46، وبقى 19 دون تغير.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بقيمة 3.5 مليار جنيه ليغلق عند 634 مليار جنيه مقارنة بنحو 630.5 مليار جنيه بجلسة الخميس الماضى.

واختتمت البورصة المصرية الخميس الماضى على أداء صاعد لمؤشراتها وارتفاع رأس المال السوقي بقيمة 1.8 مليار جنيه، وسط اتجاه شرائي للعرب.

وصعد “Egx30”الخميس بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 11462 نقطة،صعد مؤشر ”egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 2.01% إلى 1820 نقطة.

خبراء يتوقعون أداء الأسبوع

أسعار الأسهم في البورصة المصرية

ورجح خبراء اتجاه البورصة المصرية هذا الأسبوع نحو 11800 نقطة، مدعومة بأداء التجاري الدولي وعدد من القطاعات.

ورأى الخبراء أن أبرز القطاعات التى ستقود صعود السوق هى الأسمدة، والإسكان، والخدمات المالية غير المصرفية، والأغذية، والدفع الإلكترونى.

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، إن السوق سيتجه نحو 11800 نقطة الأسبوع الحالى.

ورجع النمر اتجاه سهم البنك التجارى الدولى لاختبار منطقة 70 جنيهاً، وتجاوزها بما يحفز السوق للوصول نحو القيم المذكورة.

كما رأى أن هناك تحركات ايجابية متوقعة لقطاعات الإسكان، والأسمدة، وحليج الأقطان، والبنوك خاصة الصغيرة، والخدمات المالية غير المصرفية، ستدعم السوق للتحرك نحو الصعود.

ولفت إلى حزمة من الأسهم من المتوقع أن تؤدى بشكل جيد، وهى مدينة نصر للإسكان والتعمير نحو 3.60 جنيه، وإعمار مصر إلى 2.70 جنيه.

أبوقير للأسمدة نحو 19 جنيهاً، وموبكو إلى 52.5 جنيه، وهيرميس نحو 15.25 جنيه.

وقال محمد كمال، نائب الرئيس التنفيذى لشركة رواد لتداول الأوراق المالية، إن هناك عدة قطاعات تدعم السوق فى تحركاته الأسبوع المقبل، هى الأغذية، والدفع الإلكترونى، والتكنولوجيا، وحليج الأقطان.

وقال محمد الأعصر، رئيس قطاع التحليل الفنى بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، إن السوق ستتحرك نحو 11800 نقطة، فيما يتحرك سهم التجارى الدولى صوب 71.5 و72 جنيهاً.