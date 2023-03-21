البورصة تغلق على ارتفاع قوي بمكاسب 23 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء 21-3-2023، على صعود بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 2.69%، ليغلق عند مستوى 15325 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.05% عند مستوى 2771 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 3.04% عند 4096 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التعاملات على الأسهم 1.61 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 195 سهما، ارتفع منهم 120 سهما، فيما تراجع 13 سهما، واستقر 62 سهما دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 23 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 993.57 مليار جنيه، مقابل 970.59 مليار جنيه، مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو الشراء بصافي قيمة 101.66 مليون جنيه، و66.57 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 168.24 مليون جنيه.