البورصة تغلق على ارتفاع طفيف وسط انخفاض للسيولة

أسماء السيدأنهت البورصة المصرية تحركاتها بجلسة اليوم الأحد – أولى جلسات الأسبوع الجاري- على صعود جماعى، وارتفع المؤشر الرئيسي بنحو 0.13% عند 13496 نقطة، كما صعد "egx50" متساوي الأوزان بنحو 0.12% عند 2096 نقطة، ونظيره "egx100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.51% عند 1467 نقطة، في حين ظل المؤش



أسماء السيد

أنهت البورصة المصرية تحركاتها بجلسة اليوم الأحد – أولى جلسات الأسبوع الجاري- على صعود جماعى، وارتفع المؤشر الرئيسي بنحو 0.13% عند 13496 نقطة، كما صعد “egx50” متساوي الأوزان بنحو 0.12% عند 2096 نقطة، ونظيره “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.51% عند 1467 نقطة، في حين ظل المؤشر السبعيني ثابتًا عند 619 نقطة دون تغير.

وبلغت قيم التداول 576 مليون جنيه، ومن إجمالي الأسهم المتداولة والبالغة 172 سهمًا، سيطر التراجع على حركة 89 سهما، فيما صعد 45، ولم يتغير 38، كما بلغ رأس المال السوقي 687.460 مليار جنيه.

وقال المحللون إن الجلسة جاءت عرضية، مع انخفاض قيم التداول وسيطرة المسار الهابط على غالبية الأسهم المتداولة ما يعطي إشارة بالضعف ولكنها غير مُقلقة كون تلك الفترة تُعد فترة مواسم وإجازات رسمية.

وتباينت الآراء حول تحركات المؤشر على صعيد جلسة الغد، فمنهم من رجح تحركه في اتجاه صاعد نحو مستويات 13570 نقطة، والبعض الآخر توقع حركة عرضية بين مستويات 13460 – 13520 نقطة.

قال محمد عثمان، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “بيراميدز كابيتال” لتداول الأوراق المالية، إن جلسة اليوم الأحد جاءت عرضية، حاول فيها المؤشر الرئيسي التماسك حول مستوى 13500 نقطة.

وحول سيطرة المثار الهابط على غالبية الأسهم رغم ارتفاع المؤشر الرئيسي بصورة طفيفة، لفت إلي أنها إشارة ضعف ولكنها غير مثيرة للقلق.

وتوقع أن يتماسك المؤشر الرئيسي عند مستوى 13500 نقطة بجلسة الغد، وهو ما يدفعه لمحاولة الصعود، مرجحًا صعود المؤشر الثلاثيني بجلسة الإثنين نحو مستويات 13570 نقطة، ونظيره السبعيني نحو 623 نقطة.

في سياق متصل توقع مايكل ارميا، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “عربية أون لاين” لتداول الأوراق المالية، سيطرة الحركة العرضية على المؤشر الرئيسى على صعيد الجلستين القادمتين بين مستويات 13460 و13520 نقطة، فيما رجح تحرك السبعينى بين 610 و622.

واتجهت تعاملات العرب والأجانب للبيع بصافي مبيعات 17 و11 مليون جنيه على التوالي مقابل اتجاه المصريين للشراء بصافي مشتريات 28 مليون جنيه، واستحوذ المصريون على 72% من اجمالي التعاملات مقابل 8% للعرب

و20% للأجانب.