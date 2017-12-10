البورصة تغلق على ارتفاعات جماعية

المال- خاص أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة، اليوم الاحد، أولى جلست الأسبوع، على صعود جماعي طفيف بدعم شرائي للمستثمرين العرب والأجانب. وإرتفع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.84% عند 14414 نقطة، كما صعد مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.28% إلى 777 نقطة، وإمتد الإر



المال- خاص

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة، اليوم الاحد، أولى جلست الأسبوع، على صعود جماعي طفيف بدعم شرائي للمستثمرين العرب والأجانب.

وإرتفع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.84% عند 14414 نقطة، كما صعد مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.28% إلى 777 نقطة، وإمتد الإرتفاع إلى مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقاً 1.26%، ليغلق عند 1833 نقطة.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، إتجه المصريين للبيع بصافي 481.8 مليون جنيه، فيما اتجه الأجانب والعرب للشراء بصافي 121.9 و359.9 مليون جنيه على التوالي.

جدير بالذكر أن مؤشرات السوق تراجعت بشكل جماعي، الأسبوع الماضي، ليغلق المؤشر الرئيسي عند 14295 نقطة، بخسائر نحو 2%، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 3.5% ليصل إلى 768 نقطة، وامتد الهبوط إلى المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 2.23%، عند 1811 نقطة.