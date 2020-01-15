البورصة تغلق جلسة تداولات الأربعاء بين صعود وهبوط

قيم التداولات فى البورصة لم تتجاوز 529 مليون جنيه على الأسهم

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على صعود طفيف لبعض مؤشراتها وهبوط البعض الآخر وسط اتجاه بيعى للأجانب وقيم تداولات لم تتجاوز 529 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 0.09 % عند مستوى 13769نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.6 % عند مستوى 533 نقطة .

وارتفع مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.4% عند مستوى 1383نقطة ، بينما هبط egx50 بنسبة 0.05 % عند مستوى 1922 نقطة ، فى حين هبط المؤشر الجديد “EGX30 Capped” بنسبة 0.1 % عند مستوى 15940نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 529 مليون جنيه تقريبا ، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 82.6 مليون جنيه و28.5 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 77.1 مليون جنيه و 12.9 مليون جنيه و481 ألف جنيه و20.7 مليون جنيه على التوالى.

وتأرجح أداء الأسهم المتدوالة بين اللونين الأخضر والأحمر ، حيث صعد 65 سهما من إجمالى 165 سهما متداولا ، بينما هبط 65 وبقى 35 سهما دون تغير.

محللون: البورصة تختبر مستوى المقاومة عند 1400 نقطة

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على صعود طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب وقيم تداولات تجاوزت 763 مليون جنيه تقريبا.

وصعد المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 0.42 % عند مستوى 13756نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.66 % عند مستوى 530 نقطة .

وقالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة” إن مؤشر البورصة المصرية يختبر مستوى المقاومة 14100 نقطة خلال الوقت الراهن.

وقالت “نعيم” فى تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ ، إن تمكن المؤشر من تجاوز مقاومة 14100 نقطة، سوف يعزز من فرص صعوده باتجاه نطاق 14800 – 15000 نقطة، ونصحت المتعاملين بالانتقائية.

وأوصت “نعيم” في تقريرها البحثي بشراء سهم “راكتا لصناعة الورق”، وقالت إن السهم تخطى مقاومة 5.60 جنيه، وهو ما قد يمهد له الصعود نحو مستوى 6.70 جنيه ثم مستوى 7.25 جنيه.