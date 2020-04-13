بورصة وشركات

البورصة تغلق جلسة الاثنين على صعود جماعى بدفع مشتريات المصريين

البورصة تغلق على صعود جماعى للمؤشرات
رجب عزالدين 2:54 م, الأثنين, 13 أبريل 20 2:54 م, الأثنين, 13 أبريل 20

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اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الاثنين على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين، وقيم تداولات قدرها 740 مليون جنيه على الأسهم.

 وصعد مؤشر EGX30 بنسبة 1.14 % إلى 10353 نقطة، بينما صعد EGX70 بنسبة 1.82% إلى 1067 نقطة ، فى حين صعد «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 1% عند مستوى 1073 نقطة.

كما صعد EGX50  بنسبة 2.3% إلى 1451 نقطة، كما صعد مؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 1.46% إلى 11798 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط حوالى 740 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأخضر على أغلب الأسهم المتداولة ، إذ صعد 117  سهمًا من إجمالى 173 متداولة، بينما هبط 18 فقط، وبقى 38  دون تغير.

خبراء يتوقعون استكمال البورصة مسارها الصعودى

وقال خبراء التحليل الفني إن فرص البورصة المصرية لاستكمال الارتداد التصحيحي الصاعد ما زالت قائمة، ويستهدف المؤشر الرئيسي مستويات (10500 – 11000) نقطة على المدي المتوسط.

واعتبر الخبراء هبوط المؤشر في جلسة الأحد أمرًا طبيعيًا غير مقلق، بعد صعوده خلال 4  جلسات متتالية الأسبوع الماضي تمكن خلالها من الوصول لمستوى 10400 نقطة، لافتين إلي أن احتمالات الأداء الإيجابي قائمة طالما لم يتراجع المؤشر أسفل مستوى 9200 نقطة.

وأنهي EGX30 تعاملات جلسة الأسبوع الافتتاحية على انخفاض بنسبة 0.82٪، مسجلا مستوى 10237 نقطة، فيما صعد المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 0.07٪ عند مستوى 1063 نقطة.

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بقلم رجب عزالدين

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