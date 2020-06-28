بورصة وشركات

البورصة تغلق جلسة الأحد على أداء متذبذب لمؤشراتها (جراف)

البورصة تغلق على أداء متأرجح لمؤشراتها
رجب عزالدين 4:44 م, الأحد, 28 يونيو 20 4:44 م, الأحد, 28 يونيو 20

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اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد بداية الأسبوع على أداء متذبذب لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب و شرائى للمصريين .

وهبط المؤشر الرئيسى “EGX30” بنسبة 0.38 % إلى 10848 نقطة، بينما صعد “EGX70” بنسبة 1.06 % إلى 1399 نقطة، كما ارتفع EGX100 بنسبة 0.86 % عند مستوى 2184 نقطة.

وصعد مؤشر “EGX50” بنسبة 0.62 % إلى 1699 نقطة، بينما هبط “EGX30 Capped” بنسبة 0.04% عند مستوى 12583 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم 756 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، والعرب والأجانب للبيع.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأحمر والأخضر، إذ صعد 75 من إجمالى 171 ، بينما هبط 76، وبقى 20 دون تغيير.

واختتمت البورصة تعاملات جلسة الخميس على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط حالة من التأرجح امتدت طوال الأسبوع باستثناء جلسة الأربعاء.

وأغلق المؤشر الرئيسى “EGX30” هابطا بنسبة 1.35% إلى 10890 نقطة، بينما هبط “EGX70” بنسبة 0.97 % إلى 1384 نقطة.

البورصة : ثلاث قطاعات سيطرت على 50% من التداولات الاسبوع الماضى

البورصة المصرية

وسيطرت ثلاثة قطاعات هي: العقارات، والخدمات المالية غير المصرفية، والبنوك على 50.1% من قيم تداولات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخة منه، أن قطاع العقارات جاء في المقدمة بحصة سوقية بلغت 21.5%.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الخدمات المالية احتل المرتبة الثانية، بنسبة 18.6%، بينما احتل البنوك المركز الثالث بحصة قدرها 10%.

وتذيل القائمة قطاع المرافق بحصة سوقية اقل من 1% وتداولات هزيلة بلغت 446.3 الف جنيه فقط.

وقفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 1.3% ما يعادل 7.3 مليار جنيه خلال تعاملات الإسبوع المذكور ليغلق عند مستوى 586.9 مليار جنيه.

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بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

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