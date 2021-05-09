البورصة تغلق جلسة الأحد على أداء متباين وسط اتجاه بيعى للأجانب

أغلقت البورصة المصرية تداولات جلسة اليوم الأحد (بداية الأسبوع)، على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب، وشرائى للمصريين والعرب.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.52 % عند 10643 نقطة.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.08 % إلى 2129 نقطة، فى حين صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01% إلى 3050 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالى 775 مليون جنيه قريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على موقع البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأحمر والأخضر، وصعد 77 سهما من إجمالى 190 متداولا، بينما هبط 81 وبقى 32 دون تغير.

وأغلقت البورصة المصرية تداولات الخميس على صعود جماعي طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب وبيعي للأجانب.

خبراء: البورصة المصرية مرشحة لتحركات إيجابية

مؤشرات البورصة المصرية

وتوقع خبراء سوق المال تحركات إيجابية للبورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي الذي تقطعه إجازة عيدالفطر، بدعم حالة تفاؤل لدى المستثمرين نتيجة تحسن التعاملات مع عودة الأجانب للشراء، وحركة جيدة انتقائية للأسهم.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن السوق تشهد حالة من التفاؤل بعد الوصول لمرحلة التشبع البيعي، ودخول كافة الأسهم في مرحلة تجميع، بجانب نتائج أعمال الشركات بالربع الأول والتي شهدت معظمها مؤشرات جيدة.

وتوقع صعود البورصة بتعاملات اليوم وغدا، وتحركات هادئة بجلسة بعد غد التي تسبق إجازة العيد مباشرة، لافتا إلى أن أي تراجعات بالسوق تمثل فرصة إيجابية للشراء.

وأوصى بالشراء على حزمة أسهم منها سيدي كرير للبتروكيماويات عند 10.20 جنيه، مقابل 10.64 نهاية الأسبوع الماضي، والإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” عند 2.95 جنيه، نظير 3.120 الخميس الماضي، و الشمس للإسكان بـ 4.10 جنيه، مقابل 4.20 الخميس.

وشملت توصيات الشراء مدينة نصر للإسكان والتعمير بـ 3.22 جنيه، مقابل 3.32 الأسبوع الماضي، و السويدي إليكتريك بـ 7.95 جنيه، مقابل 8.21 بالتداولات السابقة، و المجموعة المالية هيرميس بـ 13.70 جنيه مقابل 14 جنيها للتداولات السابقة.

وقالت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفني في شركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن السوق تشهد حالة تحسن عامة مع تجاوزها مستويات الـ 10500 نقطة الأسبوع الماضي، مما يحفزها لتجربة مستويات 10700 الأسبوع الحالي.

وأرجعت تحسن حالة السوق، إلى قرارعودة السياحة الروسية، مما يمثل محفزا لضخ سيولة جديدة في أسهم القطاع خلال الفترة المقبلة، و نتائج أعمال الشركات الإيجابية بالربع الأول من العام الحالي، وعودة الأجانب للشراء وضخ سيولة جديدة بالسوق، مع اتجاه تجميعي (فرص للصعود نتيجة تدني الأسعار) لغالبية الأسهم.