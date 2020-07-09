البورصة تغلق تعاملات الأسبوع على هبوط جماعي لمؤشراتها (جراف)

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على هبوط جماعى لمؤشراتها الرئيسية،وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب وبيعى للأجانب.

وهبط المؤشر الرئيسي “EGX30” بنسبة 1.54% إلى 10957 نقطة، بينما هبط “EGX70” بنسبة 4.2 % إلى 1477 نقطة ، وهبط EGX100 بنسبة 3.73 % عند 2289 نقطة.

وهبط مؤشر “EGX50” بنسبة 3.24 % إلى 1790 نقطة، بينما هبط “EGX30 Capped” بنسبة 1.72% عند 12737 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم 1.3 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، والأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 15 من إجمالى 183 ، بينما هبط 150 ، وبقي 18 دون تغيير.

واختتمت البورصة تعاملات أمس الأربعاء على أداء متباين بين مؤشراتها الرئيسية، وسط تداولات مليارية واتجاه شرائي للمصريين، وبيعي للعرب والأجانب.

وأغلق المؤشر الرئيسي “EGX30” صاعدًا بنسبة 0.7% إلى 11127 نقطة، بينما هبط “EGX70” بنسبة 0.13% إلى 1542 نقطة .

كما أغلقت الثلاثاء على حالة تأرجح بين مؤشراتها الرئيسية وقيم تداولات ضخمة على الأسهم تجاوزت 1.8 مليار جنيه وسط اتجاه شرائي للمصريين، وبيعي للعرب والأجانب.