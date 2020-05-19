البورصة تغلق التعاملات على صعود جماعي بدفع مشتريات المصريين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين، وقيم تداولات بلغت 642 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد “EGX30” بنسبة 0.76% إلى 10357 نقطة، بينما صعد مؤشر “EGX70” بنسبة 1.63% إلى 1140 نقطة، فى حين صعد “egx100” بنسبة 1.38% عند 1851 نقطة.

وصعد “EGX50” بنسبة 1.12% إلى 1512 نقطة، بينما صعد مؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 0.68% عند مستوى 11824 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم 662 مليون جنيه تقريبًا، واتجه العرب والأجانب للبيع، بينما اتجه المصريون للشراء.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 102 سهم من إجمالى 173 سهمًا متداولة، بينما صعد 35 سهمًا، وبقي 36 دون تغير.

وأغلقت البورصة تعاملات الأحد على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين، وقيم تداولات ضعيفة على الأسهم.

فيما أغلقت تعاملات الاثنين على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب، وقيم تداولات بلغت 642 مليون جنيه على الأسهم.

محللون يتوقعون مسار البورصة خلال الأسبوع

خسائر-البورصة

وقالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة” إن تمكن مؤشرات البورصة من الارتداد لأعلى من المستويات الحالية، يفتح لها بابًا للصعود نحو 10600 نقطة مرة أخرى.

وأوضحت، في تقريرٍ بحثيٍّ حصلت “المال” على نسخة منه، أن كسر مستوى الدعم 10260 نقطة لأسفل سوف يدفع بها للتراجع نحو مستوى 9900 نقطة.

وأوصت بشراء سهم “الشرقية للدخان”، موضحةً أن السهم صعد، في جلسته الأخيرة أمس، بنسبة 2.9%.

كما أوصت بشراء سهم “أطلس لاستصلاح الأراضي”، مشيرة إلى أن السهم تمكَّن من تخطّي عقبة المقاومة 1.90 جنيه، وهو ما يعزز الصعود نحو مستهدف متوقع بالقرب من 2.10 جنيه ثم 2.30 جنيه.