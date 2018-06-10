البورصة تغرم نيوداب 25 ألف جنيه

رجب عزالدين:قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية توقيع التزام مالي على شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى (نيوداب) بقيمة 25 ألف جنيه، وذلك لمخالفتها قواعد القيد والشطب.وقالت البورصة فى بيان إن الشركة خالفت أحكام المادة 34 و 45 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.ومنحت اللجنة الشركة 15 يوم م

رجب عزالدين:



قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية توقيع التزام مالي على شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى (نيوداب) بقيمة 25 ألف جنيه، وذلك لمخالفتها قواعد القيد والشطب.

وقالت البورصة فى بيان إن الشركة خالفت أحكام المادة 34 و 45 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

ومنحت اللجنة الشركة 15 يوم من تاريخ الإخطار لسداد المبلغ، على أن يعاد عرض موقفها على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة.

وقالت الشركة الخميس الماضى إنها تجرى دراسة جدوى اقتصادية جديدة مع إحدى الشركات المعتمدة لدى هيئة الرقابة المالية، بغرض إنشاء مصنع أعلاف.