بورصة وشركات

البورصة تغرم مصر للأسمنت قنا والعبوات الطبية لمخالفة قواعد القيد

رجب عز الدين قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية فرض التزام مالى على شركتى مصر للأسمنت– قنا، والعبوات الطبية، بواقع عشرة آلاف جنيه على مصر للأسمنت؛ لعدم التزامها بأحكام المادة (34) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، وغرامة مماثلة على شركة العبوات الطبية؛ لمخالفتها أحكام المادة
20 ديسمبر، 2017 20 ديسمبر، 2017

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رجب عز الدين

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية فرض التزام مالى على شركتى مصر للأسمنت– قنا، والعبوات الطبية، بواقع عشرة آلاف جنيه على مصر للأسمنت؛ لعدم التزامها بأحكام المادة (34) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، وغرامة مماثلة على شركة العبوات الطبية؛ لمخالفتها أحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 51 من الإجراءات التنفيذية من قواعد القيد والشطب.

ومنحت اللجنة الشركتين مهلة مدتها 15 يومًا لسداد الغرامة من تاريخ إخطارهما بقرار لجنة القيد، على أن يعاد عرض موقفهما على لجنة القيد فى حال عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة.

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