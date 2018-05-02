البورصة تغرم عبور لاند والنصر للأعمال المدنية 10 آلاف جنيه

رجب عزالدينقررت لجنة القيد بالبورصة المصرية فرض التزام مالى قدره عشرة آلاف جنيه على كلا من شركتى عبور لاند للصناعات الغذائية و النصر للأعمال المدنية النصر للأعمال المدنية.وقالت اللجنة فى بيان اليوم الأربعاء، إن تلك الغرامة نتيجة مخالفة شركة عبور لاند لأحكام المادة 34 من قواعد القيد، وكذلك

رجب عزالدين

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية فرض التزام مالى قدره عشرة آلاف جنيه على كلا من شركتى عبور لاند للصناعات الغذائية و النصر للأعمال المدنية النصر للأعمال المدنية.

وقالت اللجنة فى بيان اليوم الأربعاء، إن تلك الغرامة نتيجة مخالفة شركة عبور لاند لأحكام المادة 34 من قواعد القيد، وكذلك لمخالفة شركة النصر لأحكام المادة 34 و 30 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 42 من الإجراءات التنفيذية.

ومنحت اللجنة الشركتين 15 يوما للسداد على أن يعاد عرض موقف الشركتين على لجنة القيد فى حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة .

