بورصة وشركات

البورصة تغرم شارم دريمز للاستثمار السياحي 10 آلاف جنيه

رجب عزالدين   قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، توقيع التزام مالى قدره 10000 جنيه على نتيجة شركة "شارم دريمز" للاستثمار السياحى، بسبب مخالفة قواعد القيد.ومن المقرر منح الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يومًا، تبدأ من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد.وتأسست الشركة فى عام 1996 وتعمل فى
11 يوليو، 2017 11 يوليو، 2017

شارك الخبر مع أصدقائك

رجب عزالدين
 
قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، توقيع التزام مالى قدره 10000 جنيه على نتيجة شركة “شارم دريمز” للاستثمار السياحى، بسبب مخالفة قواعد القيد.

ومن المقرر منح الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يومًا، تبدأ من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد.

وتأسست الشركة فى عام 1996 وتعمل فى مجال إنشاء وإقامة الفنادق والأوتيلات الثابتة والعائمة والشقق والأجنحة الفندقية والقرى السياحية، بما لايقل عن مستوى ثلاث نجوم.

ويبلغ رأسمال الشركة 529.8 مليون جنيه، موزعًا على 52.9 مليون جنيه، بقيمة اسمية عشرة جنيه للواحد.

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً

ADS Error Missing id parameter!