البورصة تغرم شارم دريمز للاستثمار السياحي 10 آلاف جنيه

رجب عزالدين قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، توقيع التزام مالى قدره 10000 جنيه على نتيجة شركة "شارم دريمز" للاستثمار السياحى، بسبب مخالفة قواعد القيد.ومن المقرر منح الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يومًا، تبدأ من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد.وتأسست الشركة فى عام 1996 وتعمل فى

رجب عزالدين



قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، توقيع التزام مالى قدره 10000 جنيه على نتيجة شركة “شارم دريمز” للاستثمار السياحى، بسبب مخالفة قواعد القيد.

ومن المقرر منح الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يومًا، تبدأ من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد.

وتأسست الشركة فى عام 1996 وتعمل فى مجال إنشاء وإقامة الفنادق والأوتيلات الثابتة والعائمة والشقق والأجنحة الفندقية والقرى السياحية، بما لايقل عن مستوى ثلاث نجوم.

ويبلغ رأسمال الشركة 529.8 مليون جنيه، موزعًا على 52.9 مليون جنيه، بقيمة اسمية عشرة جنيه للواحد.