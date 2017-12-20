البورصة تغرم سامكريت مصر 20 ألف جنيه

رجب عز الدينقررت إدارة البورصة المصرية توقيع التزام مالى على شركة سامكريت مصر- مهندسون ومقاولون، قدره 20 ألف جنيه؛ لعدم قيامها بالتنسيق مع البورصة قبل نشر الدعوة للاكتتاب في أسهم الزيادة.وقالت لجنة القيد بالبورصة، فى بيان منشور على شاشة التداول، إن الشركة لم تلتزم بالتنسيق معها، كما لم ت

رجب عز الدين





قررت إدارة البورصة المصرية توقيع التزام مالى على شركة سامكريت مصر- مهندسون ومقاولون، قدره 20 ألف جنيه؛ لعدم قيامها بالتنسيق مع البورصة قبل نشر الدعوة للاكتتاب في أسهم الزيادة.

وقالت لجنة القيد بالبورصة، فى بيان منشور على شاشة التداول، إن الشركة لم تلتزم بالتنسيق معها، كما لم تلتزم بإخطار البورصة بالإعلان عن الدعوة فور اعتمادها من الهيئة وقبل النشر بالصحف.

وأخطرت اللجنة الشركة بضرورة إثبات تخفيض رأسمالها المقيد بالبورصة قبل السير في زيادة رأسمالها، كما منحتها مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يومًا تبدأ اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حال عدم الالتزام بقرار اللجنة خلال المهلة المحددة.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، فى بداية ديسمبر، على قيام الشركة بنشر الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر من 69 مليون جنيه إلى 230.46 مليون جنيه، عبر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب.

ومن المقرر فتح باب الاكتتاب فى زيادة رأس المال اعتبارًا من 31 ديسمبر وحتى 29 يناير 2018.