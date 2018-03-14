البورصة تغرم ثلاث شركات لمخالفة قواعد القيد والشطب

رجب عز الدينقررت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، فرض التزام مالى على ثلاث شركات مدرجة؛ لمخالفتها قواعد القيد والشطب.وفرضت اللجنة التزامًا ماليًّا على بنك البركة– مصر بقيمة 10000 جنيه؛ وذلك لمخالفة الشركة أحكام المادة 30 من قواعد قيد وشطب الأور

رجب عز الدين





قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، فرض التزام مالى على ثلاث شركات مدرجة؛ لمخالفتها قواعد القيد والشطب.

وفرضت اللجنة التزامًا ماليًّا على بنك البركة– مصر بقيمة 10000 جنيه؛ وذلك لمخالفة الشركة أحكام المادة 30 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والمادة 42 من الإجراءات التنفيذية.

كما فرضت اللجنة نفس الغرامة على شركتى جولدن بيراميدز بلازا، وبورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، على أن تسدد خلال 15 يومًا من تاريخ إخطار الشركات بقرار لجنة القيد.

ومن المقرر إعادة عرض موقف الشركات على لجنة القيد فى حال عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للسداد.