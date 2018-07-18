البورصة تغرم «أجواء» و«مطاحن شمال القاهرة» لمخالفة قواعد القيد

رجب عزالدينوافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء على فرض التزام مالى على شركتى مطاحن ومخابز شمال القاهرة وأجواء للصناعات الغذائية – مصر لمخالفتهما قواعد القيد والشطب.وقررت اللجنة فرض التزام بقيمة 10000 جنيه على شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة وذلك لعدم التز

رجب عزالدين

وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء على فرض التزام مالى على شركتى مطاحن ومخابز شمال القاهرة وأجواء للصناعات الغذائية – مصر لمخالفتهما قواعد القيد والشطب.

وقررت اللجنة فرض التزام بقيمة 10000 جنيه على شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة وذلك لعدم التزامها باحكام المادة 30 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية ، والمادة 42 من الإجراءات التنفيذية.

كما فرضت اللجنة غرامة بقيمة 5000 جنيه على شركة أجواء للصناعات الغذائية – مصر، وذلك لمخالفتها أحكام المادة 28 من قواعد القيد والشطب.

ومنحت اللجنة الشركتين مهلة للسداد خلال 15 يوما من تاريخ اخطارهما بقرارات لجنة القيد على أن يعاد عرض موقف الشركتين على لجنة القيد فى حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة.