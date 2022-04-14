البورصة تعيد التداول على سهم «هيرميس» بعد بيان أبو ظبي الاماراتي

بشان الاستحواذ على حصة أغلبية لا تقل عن 51% من هيرميس المالية.

قررت إدارة البورصة، قبل قليل، إعادة التعامل على أسهم المجموعة المالية هيرمس القابضة بعد صدور بيان الهيئة العامة للرقابة المالية يتضمن الاعلان عن سحب بنك أبوظبي الأول لعرض الاستحواذ على حصة أغلبية لا تقل عن 51% من هيرميس المالية.

وأعلن بنك أبوظبي الأول الاماراتي، صباح اليوم، سحب العرض غير الملزم المقدم في الماضي بشأن الاستحواذ المحتمل بمقابل نقدي على حصة أغلبية في المجموعة المالية هيرميس القابضة، إحدى مؤسسات الخدمات المالية المقيدة في البورصة المصرية.

وقال بنك ابو ظبي الاول في بيان صحفي وصل المال إن قرار سحب العرض قد جاء بعد الدراسة المتأنية وفي ظل حالة عدم الاستقرار المستمرة في الأسواق والاقتصادات العالمية

واكد البنك أن السوق المصرية ستظل مهمة من الناحية الاستراتيجية بالنسبة لبنك أبو ظبى الأول، وسيواصل البنك دعم عملائه وموظفيه، واستثماراته في تنمية شراكاته الراسخة وعملياته في جمهورية مصر العربية.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، أعلنت في فبراير الماضي، عن رغبة “أبوظبي الأول” في تقديم عرض شراء إجباري لاستحواذ محتمل على نسبة أغلبية لا تقل عن 51% من أسهم رأس مال المجموعة المالية هيرميس القابضة.