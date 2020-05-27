بورصة وشركات

البورصة تعلن مواعيد العمل الجديدة بعد إجازة عيد الفطر

من المقرر ان تعيد البورصة تعاملاتها يوم الأحد المقبل.
مصطفى طلعت 5:03 م, الأربعاء, 27 مايو 20 5:03 م, الأربعاء, 27 مايو 20

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أعلنت إدارة البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، مواعيد العمل الجديدة بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وقررت إدارة البورصة، بحسب بيان صادر عنها، أن تكون مواعيد جلسة التداول بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 31 مايو 2020 وذلك في ضوء قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة 8 مساء وحتى 6 صباحا، وفِي ضوء قرار السيد محافظ البنك المركزي، كالآتي :

  • تكون مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 2.30 ظهراً، تسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحاً.
  • تكون مواعيد تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير من الساعة 9.15 صباحاً إلى الساعة 9.30 صباحاً وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9.30 صباحاً وحتى 9.45 صباحاً.
  • تكون مواعيد تقسيم الحسابات المجمعة من الساعة 2.30 ظهراً إلى الساعة 3.30 مساء.
  • تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الاوامر خارج المقصورة) يومي الاثنين والأربعاء فقط من كل اسبوع من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 12.30 ظهرا.
  • تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) من الساعة 9.30 صباحاً إلى الساعة 11 ظهراً.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية عبر اداوت التحليل المالي والإخباري المختلفة، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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