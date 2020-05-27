البورصة تعلن مواعيد العمل الجديدة بعد إجازة عيد الفطر

من المقرر ان تعيد البورصة تعاملاتها يوم الأحد المقبل.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، مواعيد العمل الجديدة بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وقررت إدارة البورصة، بحسب بيان صادر عنها، أن تكون مواعيد جلسة التداول بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 31 مايو 2020 وذلك في ضوء قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة 8 مساء وحتى 6 صباحا، وفِي ضوء قرار السيد محافظ البنك المركزي، كالآتي :