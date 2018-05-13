البورصة تعلن مواعيد التداول فى شهر رمضان

رجب عزالدينأعلنت إدارة البورصة المصرية، عن مواعيد جلسة التداول الخاصة بشهر رمضان، وذلك للسوق الرئيسى والشركات الصغيرة والمتوسطة.وأشارت البورصة، فى بيان لها، اليوم الأحد، إلى أن بداية جلسة التداول ستتم من الساعة 10 إلى الساعة 1.30 ظهراً، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحاً.وأ

رجب عزالدين

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن مواعيد جلسة التداول الخاصة بشهر رمضان، وذلك للسوق الرئيسى والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت البورصة، فى بيان لها، اليوم الأحد، إلى أن بداية جلسة التداول ستتم من الساعة 10 إلى الساعة 1.30 ظهراً، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحاً.

وأضافت الشركة أن مواعيد تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير، وستبدأ من 9.15 صباحًا إلى 9.30 صباحاً، وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9.30 صباحاً حتى 9.45 صباحاً.

ونوهت إلى أن مواعيد تقسيم الحسابات المجمعة ستبدأ من 1.30 ظهراً إلى 2 ظهراً.

ومن المقرر أن تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الأوامر خارج المقصورة) يومي الإثنين والأربعاء فقط من كل أسبوع من 11.30 صباحاً إلى 12 ظهراً.

وتقرر أن تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) من 9.30صباحاً إلى 1.30 ظهراً، أما جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة والمحفوظة مركزياً (خارج المقصورة) فستكون من 10صباحاً إلى 11.30 صباحاً.