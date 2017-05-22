البورصة تعلن مواعيد التداول فى رمضان

أعلنت إدارة البورصة المصرية عن مواعيد التداول الجديدة خلال شهر رمضان الكريم.

وقررت البورصة أن تكون جلسة التداول اليومية وجلسة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 1:30 ظهراً، وتسبقها جلسة استكشافية من الساعة 9:30 صباحاً.

كما قررت تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير من الساعة 9:15 صباحاً إلى الساعة 9:30 صباحاً والقبول من الساعة 9:30 صباحاُ حتى الساعة 9:45 صباحاً، وفقا لبيان منشور على شاشة التداول اليوم الإثنين.

أما جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الأوامر خارج المقصورة) فستكون يومي الإثنين والأربعاء فقط من كل أسبوع من الساعة 11:30 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراَ.

كما ستكون جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) من الساعة 9:30 صباحاً وحتى الساعة 1:30 بعد الظهر.

أما جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة والمحفوظة مركزياً (خارج المقصورة) فستكون من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 11:30 صباحاً.

ومن المقرر تقسيم الحسابات المجمعة من الساعة 1:30 وحتى الساعة 2 ظهراً.