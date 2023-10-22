«البورصة» تعلن فتح سوق الصفقات الخاصة لتنفيذ شطب أسهم «باكين» مقابل 39.80 جنيه للسهم اعتبارا من غد

أعلنت إدارة البورصة أن تعلن عن فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR)، لتنفيذ الشطب الاختياري لأسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية “باكين”.

وذلك بداية من جلسة تداول غدا الإثنين 23-10-2022 وحتى نهاية جلسة تداول 2-11-2023، لتسجيل أوامر البيع والشراء وذلك بسعر 39.80 جنيه سهم.

ونوهت إدارة البورصة أنه على جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء في السوق الخاص بذلك بالبورصة (OPR).

على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على أكواد العملاء البائعين تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.

وأشارت إدارة البورصة إلي أنه على شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 2-11-2023.

على أن تقوم الشركات بإجراء أي تعديلات في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد.

وشددت إدارة البورصة على جميع شركات السمسرة والمتعاملين الالتزام بكافة قواعد القيد والإفصاح المعمول بها في البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات.

يذكر أن مجلس إدارة شركة البويات والصناعات الكيماوية “باكين”، قد سبق ووافق على شطب قيد أسهم الشركة اختياريا من البورصة المصرية .

على أن يتم شراء أسهم المتضررين من الشطب الاختياري بنفس سعر عرض الشراء صفقة استحواذ شركة الاصباغ الإماراتية على باكين للبويات بواقع 39.8 جنيه للسهم.

وكانت شركة “الاصباغ الوطنية الإماراتية”، قد استحوذت علي 19.35 مليون سهم ، من بين 24 مليون سهم تمثل كامل أسهم باكين للبويات، وذلك في صفقة قيمتها 770.45 مليون جنيه.