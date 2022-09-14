البورصة تعلن صفقة شراء ضخمة على أسهم «راميدا» بقيمة 144.5 مليون جنيه

أعلنت البورصة المصرية تنفيذ صفقة شراء ضخمة على أسهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية راميدا صباح جلسة الأربعاء ، بقيمة إجمالية قدرها 144.5 مليون جنيه.

وقالت إدارة البورصة فى إفصاح مختصر منشور على شاشة التداول، إن هذه الصفقة جرى تنفيذها على نحو 48.1 مليون سهم فى راميدا عبر آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING).

ومن المقرر فى مثل هذه الحالات، أن تفصح أطراف الصفقة عن نفسها (المشترى والبائع)،إضافة إلى سعر السهم وشركة السمسرة المنفذة للشراء أو البيع عبر إفصاحات تفصيلية ترسل لإدارة البورصة وتنشر على الشاشة فى وقتها.

راميدا تخطط لشراء أسهم خزينة لدعم السهم المتداول خلال 3 أشهر

وأقر مجلس إدارة راميدا بجلسته المنعقدة 4 سبتمبر الجاري خطة لدعم السهم المتداول فى السوق عبر شراء أسهم خزينة (في حدود 10%) من سوق التداول الحر بالبورصة خلال 3 أشهر.

وقالت الشركة في إفصاح مرسل للبورصة ساعتها، إن عمليات شراء أسهم الخزينة ستجري ابتداء من 6 سبتمبر الجارى وحتى 6 ديسمبر القادم.

وتجرى عمليات الشراء من خلال السوق المفتوحة بسعر الورقة المالية خلال جلسات التداول محل التنفيذ ،ونوهت الشركة إلى أن تمويل عمليات الشراء سيكون من الموارد المالية الذاتية، متوقعة أثرًا إيجابيًّا على السهم خلال الفترة المقبلة، وفقًا للإفصاح.

وتعتبر راميدا إحدى الشركات الرائدة فى مجال صناعة الأدوية بمصر، وهى شركة مدرجة فى البورصة المصرية منذ ديسمبر 2019 بنسبة 60% تداول حر.

هيكل ملكية العاشر من رمضان وخريطة أكبر المساهمين فوق 5%

شركة راميدا للأدوية

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 250 مليون جنيه (بعد زيادة فى سبتمبر الماضى) موزعًا على مليار سهم بقيمة اسمية 0.25 جنيه للسهم. ويتوزع هيكل ملكيتها حاليا بين شركة اكوينوكس فارما هولدنج ليميتد (أكبر المساهمين) بنسبة 17.79%، الشركة السعودية السابعة للاستثمار بنسبة 11.01%.

كما يستحوذ تحالف أكت-كونكريت على 7.9% بعد آخر عملية (24 أغسطس الماضى) إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5% وفقا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 5 يوليو الماضى.

وأعلنت الشركة، في وقت سابق، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.0098 جنيه للسهم (الكوبون رقم 5) بدء صرفها اعتبارًا من 26 أبريل.

وأظهر آخر نتائج أعمال سنوية للشركة ارتفاع إيراداتها إلى 1.24 مليار جنيه خلال العام الماضي 2021، مقارنة بمبيعات بلغت 960.1 مليون جنيه خلال العام السابق 2020 بنسبة نمو 30%.

وكشفت النتائج المجمعة المرسلة للبورصة 24 فبراير الماضي، ارتفاع صافي أرباحها إلى 180 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة بأرباح بلغت 111.5 مليون جنيه خلال عام 2020، بنسبة نمو 61% تقريبًا.

وارتفع نصيب السهم الأساسى والمخفض من الأرباح المجمعة إلى 0.166 جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنصيب بلغ 0.097 جنيه للسهم خلال العام الماضي.

وقال د. عمرو مرسى العضو المنتدب لشركة راميدا،إن نتائج أعمال شركته خلال العام الماضى تمثل أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات على مستوى سوق الأدوية المصري.

وسجلت الشركة معدل نمو بنسبة 35.5% وفق تقرير رصد وتحليل أسواق الدواء الصادر عن مؤسسةIQVIA الدولية للبحوث والمعلومات الدوائية، وهو ما يتجاوز معدل النمو السنوي للإيرادات بالسوق البالغ 7.3%.

واحتلت راميدا بذلك المركز الثالث ضمن قائمة أسرع شركات الأدوية نموًا؛ متفوقة على الشركات المحلية والعالمية العاملة بسوق الدواء المصرية.