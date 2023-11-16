البورصة تعلن تنفيذ صفقة بقيمة 16.4 مليار جنيه على أسهم «الشرقية للدخان»

أعلنت إدارة البورصة تنفيذ صفقة بآليات الحجم الكبير، بقيمة 16.4 مليار جنيه على أسهم الشركة الشرقية “إيسترن كومباني”.

وأوضحت إدارة البورصة أنه تم تنفيذ صفقة بآليات الحجم الكبير على 669 مليون سهم، بقيمة إجمالية 16.4 مليار جنيه.

يُذكر أن الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني” حققت، خلال العام المالي 2022-2023، أعلى أرباح في تاريخها بنحو 7.7 مليار جنيه، مقابل 4 مليارات جنيه، العام المالي 2021-2022، بنسبة نمو 90%.

وبلغت إيرادات الشركة الشرقية “إيسترن كومباني” نحو 66 مليار جنيه خلال عام، مقابل 68.2 مليار جنيه خلال العام المالي السابق 2021-2022، بنسبة تراجع 3%.