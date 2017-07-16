البورصة تعلن القائمة النهائية لمرشحى انتخابات النيل والشركات المقيدة

منى عبدالبارىأعلنت البورصة المصرية اليوم عن قائمة الأسماء النهائية للمقبول ترشحهم للانتخابات التكميلية لمجلس إداراتها عن الشركات المقيدة، وبورصة النيل، خلال الفترة من 2017 وحتى 2021، والمقرر إجراؤها 24 يوليو الحالى.وقبلت البورصة ترشح هاشم السيد عن شركة المصريين للإسكان والتعمير والتنمية عن م

منى عبدالبارى

أعلنت البورصة المصرية اليوم عن قائمة الأسماء النهائية للمقبول ترشحهم للانتخابات التكميلية لمجلس إداراتها عن الشركات المقيدة، وبورصة النيل، خلال الفترة من 2017 وحتى 2021، والمقرر إجراؤها 24 يوليو الحالى.

وقبلت البورصة ترشح هاشم السيد عن شركة المصريين للإسكان والتعمير والتنمية عن مقعد الشركات المقيدة، وعن الشركات الصغيرة والمتوسطة ببورصة النيل قبلت ترشح كل من أحمد بهاء الدين شلبى عن شركة إم بى للهندسة، ومنصور فيصل البربرى عن شركة بى أى جى للتجارة والتنمية.

وشهدت المنافسة بين المرشحين للانتخابات التكميلية حربا كان سلاحها التظلمات حيث تقدم هاشم السيد بطعن ضد مرشحه خالد أبو هيف العضو المنتدب لشركة الملتقى العربى للاستثمارات أدى إلى استبعاده، كما تقدم أحمد بهاء بطعن ضد منصور البربرى منافسه بسبب عدم استيفاء شروط الترشح للانتخابات.

وقبلت البورصة الطعن المقدم من السيد ضد أبو هيف بسبب مخالفة الأخير شروط وإجراءات الترشح والمعايير المقررة من قبل الرقابة المالية، وبذلك سيفوز هاشم بمقعد الشركات المقيدة بالتزكية، فيما رفضت اللجنة الطعن المقدم من أحمد بهاء ضد البربرى.

يشار إلى أن هاشم السيد اقتنص نفس المقعد فى الانتخابات التى أجريت فى 2013، بالتزكية عقب انسحاب منافسه أشرف الضبع، وبالتالى تعد هذه الجولة هى الثانية التى يفوز بها بالتزكية.

وفى نهاية يونيو الماضى، أنهت البورصة أولى مراحل انتخابات مجلس إدارتها، على مقعد الشركات العاملة ومقعدى شركات السمسرة، والتى فاز فيها كل من أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذى لشركة “رسملة مصر” لإدارة الأصول عن الشركات العاملة، وكل من شوكت المراغى رئيس قطاع الوساطة بشركة إتش سى لتداول الأراق المالية، وإيهاب سعيد العضو المنتدب لشركة أصول لتداول الأوراق المالية، على مقعدى السمسرة.