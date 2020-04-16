البورصة تعلن الأحد والاثنين إجازة بمناسبة أعياد القيامة وشم النسيم

قالت البورصة أنه من المقرر أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الثلاثاء الموافق 21/04/2020.

قررت إدارة البورصة المصرية اعتبار يومي الأحد والاثنين المقبلين إجازة رسمية بمناسبة عيدي القيامة وشم النسيم.

وقالت البورصة، في إعلان للمتعاملين، اليوم الخميس، إنه تقرَّر أن يكون يوم الأحد الموافق 19/04/2020 إجازة رسمية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأضافت البورصة أن يكون يوم الاثنين الموافق 20/04/2020 إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم.

وأوضحت أنه من المقرر أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الثلاثاء الموافق 21/04/2020.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال ترؤسه اجتماع مجلس المحافظين، أمس الأربعاء، المحافظين بالغلق الكامل ودون تهاون لأية حدائق عامة أو متنزهات أو شواطئ، بالتزامن مع الاحتفالات بالاعياد.

بالإضافة إلى أية أماكن قد تشهد تجمعات، وتشديد المتابعة في المحافظات الساحلية أو التي بها مراكب نيلية، وكذا الميادين العامة التي بها مناطق خضراء، وردع أية محاولة لمخالفة القرارات المتخَذة، بأقصى درجات القوة، بالتعاون مع مديريات الأمن.

وأكد مدبولي أنه وحتى هذه اللحظة الأمر تحت السيطرة، داعيًا إلى أن تحقيق نتائج أفضل يرتبط بصورة كبيرة بعدم إفساح المجال لأية تجمعات.

وشدد على استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمباني الحكومية والشوارع العامة والمواصلات، ووسائل النقل الجماعي، بالتعاون مع القوات المسلحة، ومنظمات المجتمع المدني.