البورصة تعلن أرصدة 16 شركة من شهادات الإيداع الدولية

أعلنت البورصة المصرية، اليوم الخميس فى بيان مجدول عن تفاصيل أرصدة 16 شركة مدرجة من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الجارى.

وأظهر الجدول استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة ( للاتصالات والإعلام سابقا)، و ليسيسكو مصر ، لرصيدهما ، وتبقى 44.4 مليون سهم للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات .

وأوضح البيان وجود شركة أخرى لايزال تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، ولم تستنفدها بعد، وتضم هذه الشركات عامر جروب ، بالم هيلز للتعمير، مدينة نصر للإسكان، الإسكندرية للزيوت المعدنية ،وجي بي أوتو، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، وهيرميس، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ودومتى، إيديتا للصناعات الغذائية، باكين.

وبحسب البيان، يتبقى لشركة بالم هيلز للتعمير 715.5 مليون سهم ، مدينة نصر للإسكان 464.5 مليون سهم، الإسكندرية للزيوت المعدنية 306 ملايين سهم، بينما يتبقى لجى بى أوتو 276.4 سهم ، عامر جروب 249.9 مليون سهم ، بينما يتبقى لهيرميس 181.4 مليون سهم ،أما المصرية للاتصالات فيتبقى لها 168.6مليون سهم .

ويتبقى لشركات: ” حديد عز، إيديتا ، نعيم القابضة، دومتى ، السويس للأسمنت ، باكين “، نحو 115.9 مليون سهم ،84.3 مليون سهم، 78 مليون سهم ،61.2 مليون سهم، 32.3 مليون سهم ،3.5 مليون سهم على التوالي.

وتلتزم البورصة بالإفصاح فى نهاية كل أسبوع عن عدد ونسبة تحويلات الأسهم المحلية وشهادات الإيداع الأجنبية لكل شركة مقيدة بالبورصة، وكذلك الرصيد الحالي لشهادات الإيداع الأجنبية وما يقابلها من عدد الأسهم، وفقًا لنص المادة (8) من قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية عن الأوراق المالية المقيَّدة بالبورصة المصرية، والمعتمَدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

البورصة تصعد فى ختام أسبوع متقلب

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم – نهاية الأسبوع – على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين والأجانب وقيم تداولات بلغت 746 مليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 1.38 % إلى 13729نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 2.5 % إلى 522 نقطة .

وصعد مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 2.04% إلى 1363نقطة، و egx50 بنسبة 2.11 % إلى 1902 نقطة، والمؤشر الجديد “EGX30 Capped” بنسبة 1.64 % إلى 15900نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 746 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية و الأفراد للأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 148.7 مليون جنيه و304 ألف جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 2.8 مليون جنيه و 30.6 مليون و44.2 مليون و71.4 مليون على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 129 سهما من إجمالى 167 متداولا، بينما هبط 6 أسهم وبقى 32 دون تغير.

محللون : البورصة اتجهت للصعود بدعم التجارى الدولى

تعاملات البورصة

وشهدت البورصة المصرية جلسة دامية يوم الأحد مطلع الأسبوع وصل فيها مستوى الهبوط إلى 5.5% على خلفية التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بعد مقتل قيادى عسكرى إيرانى بازر فى العراق.

وتوقع محللون فنيون أن تتجه السوق إلى المنطقة الخضراء خلال جلسة الخميس، بدعم سهم البنك التجارى الدولى، الذى يحافظ على منطقة دعم قوية أعلى 80 جنيهاً.

وقال إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس قسم التحليل الفنى بشركة «أصول للسمسرة»، إن السوق شهدت، خلال جلسة الأحد الماضى، تراجعات واضحة فاقت مثيلتها فى الأسواق المناظرة.

وأوضح أنه عقب التراجع المحقق سلفًا، كان من الطبيعى أن تشهد السوق ارتدادة لأعلى والتى جاءت مدعومة بصعود سهم التجارى الدولى وباقى الأسهم القيادية التى أظهرت تماسكًا.

ولفت إلى أنه رغم تلك الارتدادة فإن السوق لم تستردَّ كل الخسائر التى تكبدتها فى التراجعات السابقة.

ورجح أن تستكمل السوق تلك الارتدادة بجلسة اليوم وصولًا إلى 13700 نقطة، والتى ستعوقها عن مواصلة الصعود، على أن يتجه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة نحو 516 و517 نقطة.

وقال مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «بلتون المالية القابضة»، إن تحركات البورصة الصاعدة هى مجرد محاولات لاستعادة جزء من الخسائر المحققة سابقًا، مما يجعل صعودها طبيعيًّا وغير مؤثر.