البورصة تعلن أرصدة 16 شركة من شهادات الإيداع

أفصحت البورصة المصرية، اليوم الخميس، فى بيان مجدول عن تفاصيل أرصدة 16 شركة مدرجة من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الجارى.

وأظهر الجدول استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة (للاتصالات والإعلام سابقا)، وليسيكو مصر، لرصيدهما، وتبقى 71.4 مليون سهم للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات.

وأوضح الجدول وجود شركة أخرى مازالت تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، ولم تستنفدها بعد، وتضم هذه الشركات عامر جروب، بالم هيلز للتعمير، مدينة نصر للإسكان.

كما تضم شركات، الإسكندرية للزيوت المعدنية، وجي بي أوتو، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، وهيرميس، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ودومتى، ايديتا للصناعات الغذائية، باكين.

وبحسب الجدول، يتبقى لشركة بالم هيلز للتعمير 697.5 مليون سهم، مدينة نصر للإسكان 462.2 مليون سهم، الإسكندرية للزيوت المعدنية 306 مليون سهم.

كما يتبقى لجى بى أوتو 275.6 سهم، عامر جروب 231.9 مليون سهم، بينما يتبقى لهرميس 181.5 مليون سهم ، أما المصرية للاتصالات فيتبقى لها 168.6 مليون سهم.

ويتبقى لشركات: “ نعيم القابضة، إيديتا، حديد عز ، دومتى، السويس للأسمنت، باكين”، نحو 84.1 مليون سهم، 80.2 مليون سهم، 74.7 مليون سهم، 61.2 مليون سهم ، 32.1 مليون سهم و3.5 مليون سهم على التوالي.

وتلتزم البورصة بالإفصاح فى نهاية كل أسبوع عن عدد ونسبة تحويلات الأسهم المحلية وشهادات الإيداع الأجنبية لكل شركة مقيدة بالبورصة.

أداء متأرجح لمؤشرات البورصة فى ختام الأسبوع

الشركات المقيدة بالبورصة

واختتمت البورصة تعاملات الخميس على أداء متأرجح لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين وقيم تداولات تجاوزت مليار جنيه على الأسهم.

وصعد EGX30 بنسبة 0.08 % إلى 10554 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX70 بنسبة 1.34% إلى 1225نقطة، فى حين صعد egx100 بنسبة 0.58 % عند مستوى 1134 نقطة.

وهبط EGX50 بنسبة 0.03 % إلى 1633 نقطة، بينما هبط مؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 0.14% إلى 12260 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم مليار جنيه تقريبًا، واتجه العرب والأجانب للبيع، بينما اتجه المصريون للشراء.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر ، إذ صعد 96 سهمًا من إجمالى 175 سهم متداولة، بينما هبط 55 فقط، وبقى 24 دون تغير.