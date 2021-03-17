بورصة وشركات

البورصة تعطى إشارات على معاودة الصعود وإنهاء الموجة الهابطة

أنهت السوق تعاملات أمس على انخفاض مؤشرها الرئيسي «EGX30» بنسبة %0.28
أحمد علي 10:46 ص, الأربعاء, 17 مارس 21 10:46 ص, الأربعاء, 17 مارس 21

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قال المحللون الفنيون فى سوق المال إن مؤشرات البورصة المصرية أظهرت أمس احتمالات على توقف الموجة التصحيحية الهابطة لمؤشراتها المستمرة والممتدة على مدار عدة جلسات سابقة.

وأنهت السوق تعاملات أمس على انخفاض مؤشرها الرئيسي «EGX30» بنسبة %0.28 مستقرًا عند 11190.8 نقطة، مع هبوط قوى لمؤشر «EGX70» بنسبة %2.40 مغلقًا على 2092.48 نقطة، وتراجع «EGX100» بنسبة %1.84 مسجلَا 3083.89 نقطة.

وسجلت السوق تداولات على الأسهم بقيمة 3.873 مليار جنيه متضمنة تنفيذ صفقة الاستحواذ على شركة «سى آى كابيتال» بقيمة 3.068 مليار جنيه، عبر تداول 3.873 مليار ورقة مالية، واستقر رأسمال البورصة السوقى على مستوى 676.881 مليار جنيه.

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وأضاف المحللون أن استقرار المؤشر الرئيسى أعلى مستوى الدعم 11180 نقطة، قد تكون بداية لاحتمالات توقف الموجة الهابطة المسيطرة على السوق منذ تسجيل قمة 11600 نقطة .

وقال إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة ورئيس قسم التحليل الفنى فى شركة أصول للسمسرة، إن السوق أعطت إشارات أمس باحتمالات قدرتها على إيقاف الموجة الهابطة خلال الجلسات القليلة المقبلة.

ورشح مؤشر «EGX30» للتحرك صوب11250 نقطة على المدى القصير، بينما قد يتجه مؤشر«EGX70» نحو منطقة الـ2110 نقاط .

وأشار إلى أن جلسة اليوم قد تبدأ بانخفاض فى النصف الأول منها على أن ترتد فى النصف الثانى.

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من جهته، قال سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء فى شركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، إن جلسة أمس شهدت تلميحات غير مؤكدة بقدرة السوق على إيقاف التراجعات وبدء موجة صاعدة تستهدف العودة لمقاومة 11600 نقطة .

وأضاف أن الأداء الجيد لبعض الأسهم وأبرزها مدينة نصر والتجارى الدولى و القابضة الكويتية، والمصرية للاتصالات، فى النصف الثانى من جلسة أمس ساهم فى ارتداد المؤشر «EGX30» لأعلى مستوى الدعم 1187 نقطة، فى إشارة إيجابية لما سيحدث مستقبلًا.

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وأوضح أن قيم التداولات بجلسة أمس قد تعبر عن تحفظ المستثمرين فى الفترة الراهنة نظرًا لسيطرة الموجة الهابطة خلال الجلسات الماضية.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، سجل المصريون صافى شراء بقيمة 1.143 مليار جنيه مقابل توجه بيعى للعرب والأجانب بقيمة 729.239 و 414.052 مليون على التوالى.

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بقلم أحمد علي

كاتب صحفي بجريدة المال، حاصل على بكالوريوس إقتصاديات التجارة الخارجية، ودبلومة في الدراسات البرلمانية، التحق بجريدة المال منذ مطلع عام 2013.

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