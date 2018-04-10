البورصة تعزز مكاسبها بمنتصف تعاملات الثلاثاء

مصطفى طلعتواصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها الممتد من صباح جلسة، اليوم الثلاثاء، وحتى منتصف التعاملات، وسط دعم شرائي للمستثمرين المصريين والعرب.وبحلول الساعة 12 ظهر اليوم، عزز المؤشر الرئيسي "egx30" من مكاسبه ليرتفع 1% مسجلا مستوى 17590 نقطة، كما صعد مؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة ب

مصطفى طلعت

واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها الممتد من صباح جلسة، اليوم الثلاثاء، وحتى منتصف التعاملات، وسط دعم شرائي للمستثمرين المصريين والعرب.

وبحلول الساعة 12 ظهر اليوم، عزز المؤشر الرئيسي “egx30” من مكاسبه ليرتفع 1% مسجلا مستوى 17590 نقطة، كما صعد مؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.09 ليصل إلى 864 نقطة، وبالمثل ارتفع مؤشر “egx100” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.30%.

يذكر أن البورصة تراجعت بشكل جماعي خلال الأسبوع الماضي، إذ هبط المؤشر الرئيسي 0.23 % ليصل إلى 17411 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.06 % ليسجل 866 نقطة.