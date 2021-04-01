البورصة تعدل قواعد التكويد لتتوافق مع استثمار الشباب ذوي الـ 16 عاما

كشف الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن الأخيرة قامت بتعديل قواعد التكويد حتي تتوافق مع التغيرات التي طرأت بشأن السماح للشباب ذوي الـ 16 عاما بالاستثمار في سوق الأسهم بأنفسهم.

وأضاف في حواره مع برنامج CEO Level الذي تم بثه على قناة المال TV على منصة اليوتيوب، أن البورصة كانت تقدمت بطلب إدخال تعديلات على قواعد التكويد، وهو ما تمت الموافقة عليه من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت مؤخرا على السماح للشباب ذوي الـ 16 عاما حتى الـ 21 عاما، بالاستثمار في سوق المال بأنفسهم بحد أقصى 10 آلاف جنيه، بعدما كانت استثماراتهم تتم من خلال أولياء الأمور.

وأوضح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن الأخيرة باتت مستعدة لتنفيذ التعديلات الجديدة، عقب الرجوع لشركات الوساطة المالية، ومدى حاجتها لتعديل أنظمتها الخاصة.

وإليكم رابط حلقة الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية مع برنامج CEO Level على شاشة المال تي في على منصة اليوتيوب.