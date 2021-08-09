«البورصة» تعتزم تنشيط «بيع الأسهم المقترضة» و«صانع السوق» وعمليات الطرح الأولى

كشفت مصادر مسئولة أن إدارة البورصة فى الولاية الثانية لرئيسها الدكتور محمد فريد تعتزم استكمال تنشيط وتفعيل الأدوات والمنتجات المالية، وتوسيع نطاق استخدامها مثل الشورت سيلينج «الاقتراض بغرض البيع» وصانع السوق، وذلك عبر التفعيل الكامل لتلك الأدوات بالتعاون مع الجهات الرقابية فى سوق المال.

يُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أصدر أمس – الأحد- قرارًا بتجديد تعيين محمد فريد رئيسا للبورصة المصرية لمدة 4 أعوام من 2021 وحتى 2025، للولاية الثانية على التوالي، بعدما كان رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب قد قرر فى عام 2017 تعيينه رئيسا لها.

وأضافت المصادر أن إدارة البورصة ستسعى إلى تعزيز جانب العرض عبر تشجيع الطروحات سواء الحكومية أو الخاصة، مشيرة إلى أنها ستنشئ بالتعاون مع بنوك القاهرة والأهلي ومصر، قاعدة بيانات لكل الشركات التابعة لها القابلة للطرح فى البورصة خلال الفترة المقبلة، لبحثها وتحديد متطلبات قيدها وطرحها.

وأوضحت أن إدارة البورصة ستسعى لتوسيع قاعدة المستثمرين فى السوق خلال الفترة المقبلة، عبر وضع خطة لجذب شرائح جديدة من المتعاملين عبر حملات ترويجية ودعائية.

وأشارت إلى أنه سيتم إطلاق مؤشر لتتبع العائد الكلى لسندات وأذون الخزانة الحكومية فى مطلع شهر سبتمبر المقبل، إذ سيسمح المؤشر بإنشاء صناديق مؤشرات متخصصة ستوفر منتجا جديدا للمستثمرين فى السوق.

إطلاق مؤشر السندات مطلع سبتمبر المقبل للسماح بإنشاء صناديق متخصصة

ويضم المؤشر الجديد السندات الأكثر سيولة، فيما تحدد القيمة السوقية للسند الوزن النسبى لكل إصدار داخل المؤشر، ويأخذ المؤشر فى اعتباره كلا من العائد الناتج من التغير فى أسعار السندات، والعائد الناتج من الكوبونات المستحقة، مما يعكس العائد الكلى لأداء السندات الحكومية المكونة للمؤشر.

ووفقًا لموقع البورصة المصرية، فإن الدكتور محمد فريد، حاصل على بكالوريوس العلوم فى التجارة الخارجية والاقتصاد من كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان، ثم تبعه فى أبريل 2002 بحصوله على ماجستير إدارة الأعمال تخصص بنوك وتمويل (MBA Finance & Banking) من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري).

وفى سبتمبر 2003 حصل على ماجستير العلوم فى الاقتصاد تخصص تحليل المشروعات والاستثمار والتمويل من جامعة يورك بالمملكة المتحدة، ثم فى شهر سبتمبر 2008 حصل على ماجستير العلوم الكمية المتعلقة بالتمويل من كلية كاس لإدارة الأعمال بالمملكة المتحدة.

وفى مايو 2020 حصل على دكتوراة فى مجال اقتصاديات التمويل من جامعة كاردييف بالمملكة المتحدة، وعمل فريد خبيرًا اقتصاديًا فى الفترة من سبتمبر 1999 وحتى سبتمبر 2002 فى المكتب الفنى لوزير بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وفى أكتوبر 2010 وحتى أكتوبر 2011 شغل منصب نائب رئيس البورصة المصرية، ثم فى يوليو 2013 وحتى يوليو 2016 شغل منصب مستشار لشؤون التأجير التمويلى ورأس المال المخاطر بالبنك الدولى فى مصر، ومنذ أغسطس 2017 حتى الآن يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة البورصة المصرية.

كما يشغل رئيس مجلس الإدارة شركة مصر لنشر المعلومات (EGID)، ورئيس اتحاد البورصات العربية (AFE)، ورئيس لجنة الأسواق الناشئة باتحاد البورصات العالمية (WEF)، ورئيس لجان العمل لاتحاد البورصات اليورو آسيوية (FEAS)، ورئيس لجنة عمل الاستدامة لاتحاد البورصات الأفريقية (ASEA).