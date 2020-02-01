البورصة تطلق مؤشر 70 EGX متساوي الأوزان لتنويع أدوات قياس الأداء

مؤشر جديد EGX70 يقيس أداء أفضل 70 شركة في البورصة من قيمة السيولة والنشاط بعد استبعاد الشركات المكونة لمؤشر EGX30، وإلغاء المؤشر الحالي EGX70

تدشن البورصة المصرية، غدًا الأحد، مؤشرًا جديدًا “EGX70 EWI” متساوي الأوزان، وهو مؤشر يقيس أداء أفضل 70 شركة في البورصة المصرية من حيث قيمة السيولة والنشاط، بعد استبعاد الشركات المكوّنة لمؤشر “EGX30″، وإلغاء المؤشر الحالي “EGX70″، وبما يتوافق مــع أفضــل الممارســات الدوليــة فــي مجــال إدارة مؤشــرات أســواق الأوراق الماليــة.

تم احتساب المؤشر الجديد الذي يعتبر بديلًا لمؤشر “EGX70” ابتداءً من 2 يناير 2008 بقيمة 1000 نقطة، وتحصل كل شركة مُدرجة بمؤشر EGX 70 EWI على نفس الوزن النسبي؛ وهو حوالي 1,43% في أول أيام المراجعة الدورية.

كما أقرّت لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية تعديل منهجية إدراج الشركات بالمؤشرات، بحيث يتم اختيار الشركات المكوِّنة لمؤشر EGX70 EWI، ومؤشرEWI EGX50 كما هو معمول به في مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، على أن يتم العمل به اعتبارًا من شهر أغسطس 2020.

تعميم منهجية اختيار الشركات بمؤشر EGX30 على مؤشري EGX70 EWI وEGX50EWI بداية من أغسطس

راعت إدارة البورصة خلال عملية تطويرها لمنهجية مؤشر «EGX30» إدراج الشركات التي تحقق قيم تداول مرتفعة بشكل شهري بدلًا من الاعتداد بإجمالي قيم التداول بنهاية فترة المراجعة كل 6 أشهر، والتي كان من الممكن أن تتضمن انضمام الشركات التي تحقق طفرات في قيم التداول لكن بصورة غير مستمرة.

قال محمد فريد، رئيس البورصة، إن منهجية احتساب المؤشر الجديد هي أحد المناهج المتبَعة من قِبل العديد من المؤسسات العالمية التي تصدر مؤشرات تعكس أداء الشركات المكونة للمؤشر بصورة أكثر تعبيرًا عن أدائها السعري.

ويتيح المؤشر الجديد إمكانية استحداث منتجات مالية كصناديق مؤشرات، حيث إن المؤشر الجديد يعد أداة جيدة تستطيع المؤسسات الاستثمارية استهدافها لإصدار صناديق استثمار تتبع المؤشر INDEX TRACKING، ويتماشــــى المؤشــــر مــــع متطلبــات العامليــن فــــي الســــوق، خاصــــة مديــــري صناديــق الاستثمار الذيــن يرغبــــون فــــي وجــــود مؤشــــر مرجعــــي متســاوي الأوزان، وهو ما يسهم فــــي الترويــــج لوثائقهــــا.

فريد: EGX70 EWI يستهدف اتباع المنهجيات المتعارف عليها ليعكس أداء الشركات بطريقة أفضل

من شأن المؤشر الجديد أن يساعد في تعزيز فرص نمو وتطور صناعة صناديق الاستثمار عبر تنويع الخيارات الاستثمارية أمامهم وتمكينهم من دقة قياس أداء محافظهم التي تستهدف المؤشر.

وعقدت إدارة البورصة حوارًا مع كل أطراف السوق الفاعلة حول المؤشر الجديد، والتي انتهت إلى احتياج السوق لمؤشر جديد متساوي الأوزان، واستكملت البورصة متطلبات البنية الفنية واختبارات المؤشر على نظام التداول الإلكتروني، اللازمة لإطلاقه نهائيًّا والمقرر له الأحد المقبل 2 فبراير 2020. البورصة- المصرية – تفقد مكاسبها – وأسهما – تتراجع

وتأتى هذه الخطوة استكمالًا لخطة التطوير الشاملة التي تنفذها إدارة البورصة على جميع مؤشراتها؛ حرصًا منها على تطوير أدوات السوق ومؤشراتها، لتلبي رغبات العديد من الأطراف الفاعلة في سوق الأوراق المالية المصرية.

كانت البورصة قد دشنت في فبراير 2019، مؤشرًا جديدًا محدد الأوزان “EGX30 CAPPED”، يضم أنشط 30 شركة من حيث السيولة والنشاط، فيما يحدد رأس المال السوقي المرجح بنسبة الأسهم حرة التداول وزنَ كل شركة داخل المؤشر.

يتميز مؤشر “EGX30 Capped” بأنه محدد الأوزان، حيث تضع قواعده حدًّا أقصى لوزن كل شركة داخل المؤشر 15% عند المراجعة ربع السنوية للأوزان؛ بهدف الحد من سيطرة عدد محدود من الشركات على حركة المؤشر في مجمله.

وتتسق منهجية “EGX30 Capped” مع التعديلات الأخيرة التي طرأت على الباب الثالث باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بالسياسات الاستثمارية لصناديق الاستثمار، الأمر الذي يساعد مديري الاستثمار والمساهمين على قياس أدائها.

وتتفق منهجية المؤشر مع المادة 174 (السياسة الاستثمارية للصندوق) من الفصل الثاني (صناديق الاستثمار)، والتي تنص على “ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 15% من صافي أصول الصندوق وبما لا يتجاوز 20% من الأوراق المالية لتلك الشركة”، وذلك تحديثًا للمادة رقم 149 من الفصل الثاني (صناديق الاستثمار) من الباب الثالث من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لعام 1992.

ونصّت على أن “يكون استثمار أموال صندوق الاستثمار في الأوراق المالية في الحدود ووفقًا للشروط التي أُقرّت بألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية لشركة واحدة، على 10% من أموال الصندوق، وبما لا يتجاوز 15% من أوراق تلك الشركة”.

ودشّنت البورصة أيضًا خلال شهر أغسطس عام 2019 مؤشر «EGX30 TR» لأنشط 30 شركة للعائد الكلي؛ ليعكس أثر توزيعات الأرباح النقدية على أداء السوق، وهو ما لم يكن متاحًا قبل هذا المؤشر الذي يعكس التحركات السعرية للأسهم المكونة للمؤشر مضافًا إليها الأثر الإيجابي لتوزيعات الأرباح النقدية لتعكس أداء السوق بصورة أشمل.

هيكلة شاملة لقطاعات البورصة

وفي يناير عام 2020 انتهت إدارة البورصة من عملية تطوير شاملة لكل المؤشرات القطاعية، في ضوء الهيكلة الواسعة التي أجرتها على جميع القطاعات، وإعادة تبويب وتسكين الشركات المدرجة، وانتهت عملية المراجعة والتطوير إلى إصدار 17 مؤشرًا قطاعيًّا بدلًا من 12 قبل هيكلة القطاعات.

تم استحداث مؤشرات قطاعية جديدة، أهمها مؤشر لقطاع الخدمات التعليمية وخدمات النقل والشحن، وتستهدف إدارة البورصة من تطوير المؤشرات القطاعية مساعدة جميع المتعاملين في قياس الأداء السعري للشركات التابعة لكل قطاع؛ بغرض إحداث قدر كبير من تكافؤ الفرص بين الشركات العاملة بالنشاط.