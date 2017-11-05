البورصة تطلق خريطة إلكترونية تفاعلية عن مقار الخدمات

خاص أطلقت إدارة البورصة المصرية خريطة تفاعلية للمقار الرئيسيّة وفروع شركات السمسرة في محافظات مصر، وفق بيان. وأرجعت البورصة تلك الخطوة إلى تدعيم زيادة معدلات الوعي بالخدمات المقدمة من هذه الشركات، والعمل على نشر الثقافة المالية بين أوساط المستثمرين المحتملين والقائمينومن جهته قال محم

خاص

أطلقت إدارة البورصة المصرية خريطة تفاعلية للمقار الرئيسيّة وفروع شركات السمسرة في محافظات مصر، وفق بيان.

وأرجعت البورصة تلك الخطوة إلى تدعيم زيادة معدلات الوعي بالخدمات المقدمة من هذه الشركات، والعمل على نشر الثقافة المالية بين أوساط المستثمرين المحتملين والقائمين

ومن جهته قال محمد فريد رئيس البورصة أن تفعيل الجزء الخاص بشركات السمسرة يهدف الى زيادة قدرة المستثمرين والمتعاملين داخل سوق المال المصرى في إستعراض البيانات الخاصة بشركات السمسرة الأعضاء بالبورصة المصرية والخدمات والانشطة التي توفرها للمستثمرين في سوق المال المصري.

يأتي إطلاق هذه الخريطة بعد أن أطلقت البورصة نهاية الأسبوع الماضي خريطة بمواقع الشركات المقيدة بما يتيح تعرف المتعاملين على المقرات الرئيسية للشركات المقيدة بما يسهم في زيادة المعلومات المتاحة على الشركات المقيدة.

كما يأتي هذا الأمر بالتزامن مع مع الخريطة الخاصة بشركات السمسرة وهو ما يمنح صورة متكاملة للمتعاملين ما بين الشركات المقيدة وشركات السمسرة بما يسهم في رفع معدلات المعرفة بسوق المال المصرى .