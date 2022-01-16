بورصة وشركات

البورصة تطلق النسخة الثانية لمؤتمر الترويج من سوهاج

شارك بالحضور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وممثلين عن شركات رعاة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة
مصطفى طلعت 11:23 ص, الأحد, 16 يناير 22 11:23 ص, الأحد, 16 يناير 22

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انطلقت اليوم الأحد فعاليات المؤتمر الترويجي الثاني للبورصة المصرية بالمحافظات وهذه المرة من محافظة سوهاج بالصعيد تحت اسم “البورصة للتنمية”.

ويأتي المؤتمر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين ومحافظة سوهاج.

حضر المؤتمر اللواء طارق الفقي محافظ بورسعيد، والدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وأحمد عبدالرحمن نائب رئيس البورصة المصرية، ومصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، وأحمد سامي نائب محافظة سوهاج وأعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية، على رأسهم أحمد أبو السعد، داليا اسواح، ورانيا يعقوب.

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شارك بالحضور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وممثلين عن شركات رعاة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وعدد من رجال المال والأعمال والتجارة بمحافظة سوهاج.

ويأتي المؤتمر في إطار حرص إدارة البورصة المصرية على دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق مستهدفات خططها التنموية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المساهمة في توطين التنمية عبر دعم العديد من الشركات العاملة بمحافظات مصر بمختلف القطاعات، وذلك عبر مساعدة هذه الشركات في الوصول الى التمويل من خلال الأسواق العامة المنظمة وهي أسواق رأس المال المعروفة إعلاميا بالبورصات.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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