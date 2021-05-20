بورصة وشركات

البورصة تطلق التداول على «إنتجريتيد دياجنوستكس» بسعر 3.94 جنيه للسهم

البورصة تبدأ التداول على أسهم إنتجريتيد دياجنوستكس للرعاية الصحية
رجب عزالدين 11:40 ص, الخميس, 20 مايو 21 11:40 ص, الخميس, 20 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت إدارة البورصة المصرية  اليوم الخميس عن بدء أولى عمليات التداول على أسهم شركة إنتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بى إل سى المتخصصة فى الرعاية الصحية بسعر مرجعى 3.94 جنيه للسهم.

وقالت البورصة فى إفصاح منشور على شاشة التداول إن هذا السعر المرجعى يعادل القيمة الاسمية للسهم البالغة 0.25 دولار أمريكي بسعر الصرف المعلن في ‏تاريخ الإيداع المركزى للأوراق المالية.

و أشار الإفصاح إلى أن السعر لا يجاوز متوسط أسعار إقفالات السهم في بورصة لندن خلال الجلسات الخمس السابقة على التداول (17.25 جنيه للسهم).

وأفصحت إدارة البورصة أمس الأربعاء عن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على 5.4 مليون سهم من أسهم إنتجريتيد دياجنوستكس بقيمة إجمالية قدرها 92.8 مليون جنيه.

وقالت فى إفادة مختصرة على شاشة التداول إن هذه الصفقة تأتى فى إطار عملية القيد المزدوج لأسهم إنتجريتيد دياجنوستكس المدرجة فى بورصة لندن.

ونوهت البورصة إلى أن التعامل على أسهم الشركة من خلال السوق المفتوحة سيتاح لكافة المتعاملين بعد تسوية العمليات التى تم تنفيذها من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير.

اقرأ أيضا  «برايم» : النمو القوي بربحية «السويدي إلكتريك» أثار شهية المستثمرين

البورصة : تنفيذ صفقة بجلسة الثلاثاء بقيمة 371.5 مليون جنيه

شركات-الوساطة-المالية.jpg

وأعلنت البورصة أول أمس الثلاثاء عن تنفيذ صفقة أكبر على 21.6 مليون سهم من الأسهم المصدرة للشركة بقيمة إجمالية قدرها 371.5 مليون جنيه.

ولم يتضمن إفصاح البورصة أى تفاصيل عن هذه الصفقات المنفذة (أمس واليوم)، سواء من حيث أطرافها (المشترى والبائع) أو أى معلومات أخرى ذات صلة.

ووافقت لجنة القيد فى البورصة المصرية بجلستها المنعقدة 4 مايو الجارى على القيد المزدوج لأسهم شركة إنتجريتيد دياجنوستكس المدرجة فى بورصة لندن.

ويبلغ رأسمال شركة إنتجريتيد دياجنوستكس (منشأة فى جزيرة جيرسى) 150 مليون دولار أمريكي موزع على 600 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.25 دولار ‏أمريكي للسهم.

ومن المقرر إدارج أسهم الشركة بجدول قيد الأوراق المالية الأجنبية (أسهم) بشرط قيام الشركة بنشر ‏تقرير الإفصاح بغرض التداول بعد اعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل بدء التداول على أسهم الشركة فى ‏صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار.

وتتيح قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فى البورصة  المصرية إمكانية قيد أسهم الشركة المستوفاة للحد الأدنى للأسهم حرة ‏التداول وعدد المساهمين بدون طرح.

اقرأ أيضا  الأسهم الأوروبية قرب مستويات قياسية الثلاثاء بدعم تفاؤل إزاء استئناف أنشطة اقتصادية

وتلتزم تلك الشركة بموافاة البورصة بتقرير الإفصاح بغرض التداول المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية لنشره على الموقع الإلكتروني وشاشة الإعلانات بالبورصة المصرية.

إنتجريتيد دياجنوستكس تترجم مستنداتها للعربية بناء على طلب الرقابة

ولا يجرى التعامل على أسهم الشركة خلال فترة القيد وحتى نشر تقرير الإفصاح بغرض التداول المعتمد ‏من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بنشر تقرير الإفصاح بغرض التداول ‏المشار إليه خلال المهلة الممنوحة لها من الهيئة ما لم توافق الهيئة على مد هذه المهلة.

كما تلتزم الشركة بالإقرارات ‏والتعهدات المنشورة بتقرير الإفصاح بغرض التداول، وكذلك المقدمة للبورصة والمبينة بعقد تنظيم القيد، مع التزام ‏الشركة باستيفاء كافة المستندات المطلوبة موثقة من الخارجية المصرية مرفق بها ترجمة معتمدة من إحدى الجهات ‏الرسمية فى مصر خلال شهرين من تاريخ القيد بالبورصة.

كذلك تلتزم بإرسال كتاب شركة مصر للمقاصة بما يفيد أن ‏المعادل للقيمة الاسمية للسهم تبلغ 3.94 جنيه تقريباً في ضوء الكتاب الوارد من الوكيل القانوني للشركة.

اقرأ أيضا  أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين 17-5-2021

وتم إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة المصرية اعتبارا من 9 مايو الجارى أى بعد مضى 5 أيام عمل من تاريخ نشر إعلان ‏طلب القيد.

وحددت البورصة تصنيف الإدارج فى قطاع الرعاية الصحية والأدوية، كما تم تخصيص رمز للشركة ( IDHC.CA‏ )، على أن يتم تداول أسهم الشركة بالجنيه المصرى.

كذلك من المقرر عرض موقف الشركة على لجنة العمليات لتحديد سعر الفتح وتاريخ بدء التداول على أسهم الشركة ‏بالسوق المفتوحة وضوابط التعامل في ضوء ما نص عليه تقرير الإفصاح بعد نشره بصحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار وعلى الموقع الإلكترونى وعلى شاشة ‏الإعلانات بالبورصة المصرية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

ملف الكاتب رجب عزالدين

اقرأ أيضاً

الأسهم الأوروبية ترتفع الخميس بدعم من بيانات أعمال ومحادثات استحواذ

محمد عبد السند 11:21 ص, الخميس, 20 مايو 21

تحالف الصندوق السيادي وهيرميس يوقعان اتفاقية الاستحواذ على 76% من بنك الاستثمار العربي

ايمان القاضي 11:19 ص, الخميس, 20 مايو 21

البورصة المصرية تفتتح تعاملات الخميس على هبوط ملحوظ بين مؤشراتها

رجب عزالدين 11:12 ص, الخميس, 20 مايو 21

«ابن سينا» تُخطط لاستثمار 34 مليون جنيه فى «الخدمات الرقمية» خلال 2021

أسماء السيد 10:33 ص, الخميس, 20 مايو 21

وثائق «صناديق الاستثمار» تستكمل مسار الصعود للأسبوع الثاني

جهاد سالم 10:13 ص, الخميس, 20 مايو 21

عمليات جنى الأرباح المحدودة تضغط على مؤشرات البورصة المصرية

أسماء السيد 9:20 ص, الخميس, 20 مايو 21