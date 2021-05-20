البورصة تطلق التداول على «إنتجريتيد دياجنوستكس» بسعر 3.94 جنيه للسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية اليوم الخميس عن بدء أولى عمليات التداول على أسهم شركة إنتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بى إل سى المتخصصة فى الرعاية الصحية بسعر مرجعى 3.94 جنيه للسهم.

وقالت البورصة فى إفصاح منشور على شاشة التداول إن هذا السعر المرجعى يعادل القيمة الاسمية للسهم البالغة 0.25 دولار أمريكي بسعر الصرف المعلن في ‏تاريخ الإيداع المركزى للأوراق المالية.

و أشار الإفصاح إلى أن السعر لا يجاوز متوسط أسعار إقفالات السهم في بورصة لندن خلال الجلسات الخمس السابقة على التداول (17.25 جنيه للسهم).

وأفصحت إدارة البورصة أمس الأربعاء عن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على 5.4 مليون سهم من أسهم إنتجريتيد دياجنوستكس بقيمة إجمالية قدرها 92.8 مليون جنيه.

وقالت فى إفادة مختصرة على شاشة التداول إن هذه الصفقة تأتى فى إطار عملية القيد المزدوج لأسهم إنتجريتيد دياجنوستكس المدرجة فى بورصة لندن.

ونوهت البورصة إلى أن التعامل على أسهم الشركة من خلال السوق المفتوحة سيتاح لكافة المتعاملين بعد تسوية العمليات التى تم تنفيذها من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير.

البورصة : تنفيذ صفقة بجلسة الثلاثاء بقيمة 371.5 مليون جنيه

وأعلنت البورصة أول أمس الثلاثاء عن تنفيذ صفقة أكبر على 21.6 مليون سهم من الأسهم المصدرة للشركة بقيمة إجمالية قدرها 371.5 مليون جنيه.

ولم يتضمن إفصاح البورصة أى تفاصيل عن هذه الصفقات المنفذة (أمس واليوم)، سواء من حيث أطرافها (المشترى والبائع) أو أى معلومات أخرى ذات صلة.

ووافقت لجنة القيد فى البورصة المصرية بجلستها المنعقدة 4 مايو الجارى على القيد المزدوج لأسهم شركة إنتجريتيد دياجنوستكس المدرجة فى بورصة لندن.

ويبلغ رأسمال شركة إنتجريتيد دياجنوستكس (منشأة فى جزيرة جيرسى) 150 مليون دولار أمريكي موزع على 600 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.25 دولار ‏أمريكي للسهم.

ومن المقرر إدارج أسهم الشركة بجدول قيد الأوراق المالية الأجنبية (أسهم) بشرط قيام الشركة بنشر ‏تقرير الإفصاح بغرض التداول بعد اعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل بدء التداول على أسهم الشركة فى ‏صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار.

وتتيح قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فى البورصة المصرية إمكانية قيد أسهم الشركة المستوفاة للحد الأدنى للأسهم حرة ‏التداول وعدد المساهمين بدون طرح.

وتلتزم تلك الشركة بموافاة البورصة بتقرير الإفصاح بغرض التداول المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية لنشره على الموقع الإلكتروني وشاشة الإعلانات بالبورصة المصرية.

إنتجريتيد دياجنوستكس تترجم مستنداتها للعربية بناء على طلب الرقابة

ولا يجرى التعامل على أسهم الشركة خلال فترة القيد وحتى نشر تقرير الإفصاح بغرض التداول المعتمد ‏من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بنشر تقرير الإفصاح بغرض التداول ‏المشار إليه خلال المهلة الممنوحة لها من الهيئة ما لم توافق الهيئة على مد هذه المهلة.

كما تلتزم الشركة بالإقرارات ‏والتعهدات المنشورة بتقرير الإفصاح بغرض التداول، وكذلك المقدمة للبورصة والمبينة بعقد تنظيم القيد، مع التزام ‏الشركة باستيفاء كافة المستندات المطلوبة موثقة من الخارجية المصرية مرفق بها ترجمة معتمدة من إحدى الجهات ‏الرسمية فى مصر خلال شهرين من تاريخ القيد بالبورصة.

كذلك تلتزم بإرسال كتاب شركة مصر للمقاصة بما يفيد أن ‏المعادل للقيمة الاسمية للسهم تبلغ 3.94 جنيه تقريباً في ضوء الكتاب الوارد من الوكيل القانوني للشركة.

وتم إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة المصرية اعتبارا من 9 مايو الجارى أى بعد مضى 5 أيام عمل من تاريخ نشر إعلان ‏طلب القيد.

وحددت البورصة تصنيف الإدارج فى قطاع الرعاية الصحية والأدوية، كما تم تخصيص رمز للشركة ( IDHC.CA‏ )، على أن يتم تداول أسهم الشركة بالجنيه المصرى.

كذلك من المقرر عرض موقف الشركة على لجنة العمليات لتحديد سعر الفتح وتاريخ بدء التداول على أسهم الشركة ‏بالسوق المفتوحة وضوابط التعامل في ضوء ما نص عليه تقرير الإفصاح بعد نشره بصحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار وعلى الموقع الإلكترونى وعلى شاشة ‏الإعلانات بالبورصة المصرية.