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البورصة تطلق أول مؤشر للعائد الكلي للسندات الحكومية منتصف 2021 (فيديو)

التداول على السندات وأذون الخزانة الحكومية سجل طفرة كبيرة في العام الماضي
أحمد علي 9:17 م, الخميس, 1 أبريل 21 9:17 م, الخميس, 1 أبريل 21

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كشف الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة ، أن الأخيرة ستطلق أول مؤشر لتتبع العائد الكلي لسندات وأذون الخزانة الحكومية قبل نهاية النصف الأول من عام 2021 الجاري.

وأضاف في حواره مع برنامج CEO Level الذي تم بثه على قناة المال TV على منصة اليوتيوب، أن المؤشر الجديد سيسمح بتوافر الفرصة للجهات الراغبة في تأسيس صناديق استثمار متخصصة في التعامل على سندات وأذون الخزانة الحكومية.

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وأوضح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن المستثمر الذي سيقوم بشراء وثائق تلك الصناديق سيكون كأنه قام بشراء سندات وأذون الخزانة عبر التعامل مع مديرين استثمار محترفين.

ولفت إلى أن التداول على السندات وأذون الخزانة الحكومية سجل طفرة كبيرة في العام الماضي ليحقق 378 مليار جنيه، مقارنة بـ 15 مليار جنيه في عام 2017.

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وأشار فريد إلى أن الأفراد يحق لهم الاستثمار في السوق الأولي والثانوي للسندات الحكومية عبر التعامل مع المتعاملين الرئيسيين وهم الـ 16 بنكا المسموح لها بالتعامل.

وإليكم رابط حلقة الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية مع برنامج CEO LEVEL على شاشة المال تي في على اليوتيوب.

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بقلم أحمد علي

كاتب صحفي بجريدة المال، حاصل على بكالوريوس إقتصاديات التجارة الخارجية، ودبلومة في الدراسات البرلمانية، التحق بجريدة المال منذ مطلع عام 2013.

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