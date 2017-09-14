البورصة تطلب تفسيرا من أجواء حول ارتفاع سعر السهم

رجب عزالدين:خاطبت إدارة البورصة المصرية شركة أجواء للصناعات الغذائية – مصر لإرسال بيان محدث عن بيانات الشركة فى ضوء ارتفاع سعر سهم الشركة خلال الفترة الأخيرة.وتخطى سهم أجواء حاجز الـ 2 جنيه خلال الأيام الماضية ليغلق أمس الأربعاء عند مستوى 2.20 جنيه ولازال عند نفس المستوى خلال تداولات

رجب عزالدين:



خاطبت إدارة البورصة المصرية شركة أجواء للصناعات الغذائية – مصر لإرسال بيان محدث عن بيانات الشركة فى ضوء ارتفاع سعر سهم الشركة خلال الفترة الأخيرة.



وتخطى سهم أجواء حاجز الـ 2 جنيه خلال الأيام الماضية ليغلق أمس الأربعاء عند مستوى 2.20 جنيه ولازال عند نفس المستوى خلال تداولات جلسة اليوم الخميس.



وانخفضت أرباح الشركة خلال النصف الأول من 2017 إلى 6.15 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح بلغ 22.58 مليون جنيه في النصف المقارن من 2016.



يبلغ رأسمال الشركة 200.9 مليون جنيه موزعة على 100.4 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم.

