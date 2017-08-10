البورصة تطالب السماسرة بالكشف الدورى عن حسابات الشراء الهامشى

فريد: البورصة ألزمت الشركات بموافاتها دورياً بنسب تركز المبالغ المتاحة للهامش المال - خاص أقرت لجنة العضوية بالبورصة فى أول اجتماعاتها، عدة قرارات من شأنها التحقق من مدى التزام شركات السمسرة بحماية حقوق عملائها. وقال محمد فريد رئيس البورصة إن اللجنة الزمت شركات السمسرة بإعداد بيان دورى يوضح نسب ت

فريد: البورصة ألزمت الشركات بموافاتها دورياً بنسب تركز المبالغ المتاحة للهامش

المال – خاص

أقرت لجنة العضوية بالبورصة فى أول اجتماعاتها، عدة قرارات من شأنها التحقق من مدى التزام شركات السمسرة بحماية حقوق عملائها.

وقال محمد فريد رئيس البورصة إن اللجنة الزمت شركات السمسرة بإعداد بيان دورى يوضح نسب تركز المبالغ المتاحة للشراء بالهامش لدى كل شركة على مستوى كل عميل وأى مجموعة مرتبطة معه، وايضاً نسب التركز على مستوى الاوراق المالية المسموح بمزاولة الشراء بالهامش عليها، على أن تتم موافاة إدارة البورصة بهما فور طلبهما.

وأوضح “فريد” أن اللجنة طالبت شركات السمسرة بموافاة البورصة ببيان دورى يوضح التوكيلات أو التفويضات الصادرة من بعض عملائها لوكلاء أو مفوضين فى التعامل على الاوراق المالية لهؤلاء العملاء مع بيان صفة الوكيل أو المفوض، مع التنبيه على ضرورة مراعاة اجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية.

يذكر أن لجنة العضوية عقدت أولى اجتماعاتها، أمس الأربعاء، بتشكيلها الجديد برئاسة محمد فريد رئيس البورصة وعضوية نائبه محسن عادل وأحمد أبو السعد وشوكت المراغى.