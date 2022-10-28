البورصة تصعد 7.7% وتربح 35 مليار جنيه في أسبوع السعر المرن للجنيه

صعدت مؤشرات البورصة المصرية، بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، الذي انتهت تداولاته أمس الخميس، وسط دعم مشتريات للمستثمرين العرب والأجانب بعد تقديم حوافز لسعر صرف العملة المحلية.

وأعلن البنك المركزي، صباح أمس الخميس، تبني نظام سعر صرف مرن يعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، ما أدى إلى تحفيز الأجانب نحو الشراء بسوق الأسهم وتحقيق مكاسب من فارق تحويل العملة.

وعلى وقع القرار، هبط سعر العملة المحلية أمام الدولار في السوق الرسمية خلال تعاملات، نهاية الأسبوع، إلى أكثر من 23 جنيها.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي، على مدار الأسبوع الماضي، بنسبة 7.7% ليصل إلى 11072 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.83% إلى 2241 نقطة، ومؤشر “ egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.99% إلى 3243 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 35 مليار جنيه، خلال الأسبوع، ليصل إلى مستوى 745.8 مليار جنيه.

وأغلقت البورصة تعاملات جلسة، أمس، آخر جلسات الأسبوع على صعود صاروخي قارب 5% للمؤشر الرئيسي EGX30.

وصعد المؤشر الرئيسي بنسبة 4.92% عند 11072 نقطة، ومؤشر “EGX70” للأسهم المتوسطة 0.72%، ليسجل 2241 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالي 1.5% عند 3243 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط 2.3 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للبيع، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة في البورصة، إذ صعد 93 من إجمالي 202 متداولة، بينما هبط 49 سهم وبقي 60 دون تغيير.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماع استثنائي أمس الخميس رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس.

وقال المركزي، في بيان، أنه تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,25% و14,25% و13,75% على الترتيب.

وأشار إلي أنه تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,75%.

وأعلنت الحكومة، رسميا نهاية الأسبوع، التوصل لاتفاق للحصول على نحو 9 مليارات دولار تمثل حزم تحفيز خارجية منها 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.