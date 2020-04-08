البورصة تصعد %4 فى جلسة مليارية بدعم «الأموال الحكومية»

واصلت مؤشرات البورصة رحلة الصعود أمس للجلسة الثانية بارتفاع قدره %4.17 بدعم من مشتريات المؤسسات المصرية فى جلسة شهدت تداولات مليارية.

ونفذت المؤسسات المصرية عمليات شراء أسهم بجلسة أمس بقيمة إجمالية بلغت 296.840 مليون جنيه، بصافى قدره 193.755 مليون.

وتوقع محللون فنيون استمرار رحلة صعود «EGX30» فى جلسة اليوم نحو منطقة 10000 نقطة، مدعومًا بحالة الزخم الإيجابية التى سيطرت على السوق خلال آخر جلستين.

وأنهى مؤشر السوق الرئيسي EGX30» « تعاملات أمس، بارتفاع %4.17 مسجلًا 9840.62 نقطة، وصعد نظيره «EGX70» – محدد الأوزان- بنسبة %3.25 مغلقًا على 1034.85 نقطة، مع ارتفاع EGX100 9.2% ليصل إلى1054.4 نقطة.

وسجل إجمالى قيمة التداول على الأسهم نحو 1.186 مليار جنيه، فيما بلغ رأسمال البورصة السوقى نحو 543.356 مليار رابحًا نحو 15 مليارا.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، سجل المصريون صافى شراء بقيمة 167.915 مليون جنيه، مقابل صافى بيعى للأجانب والعرب 155.145 و 12.769 مليون جنيه على التوالى.

من جهته، قال إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة ورئيس قسم التحليل الفنى بشركة أصول للسمسرة، إن مشتريات المؤسسات الحكومية المصرية ساهمت بشكل إيجابى فى مواصلة رحلة الصعود.

وأضاف أن الأموال المخصصة من قبل البنك المركزى لدعم البورصة ساهمت فى تحفيز القوى الشرائية على الظهور بالسوق، مشيرًا إلى أن الحركة التصحيحية الصاعدة تستهدف الوصول إلى منطقة 10400 نقطة.

وتوقع استمرار رحلة الصعود لمؤشر السوق الرئيسى بجلسة اليوم، مستهدفًا 10000 نقطة، مشيرًا إلى أن السوق ستستهدف منطقة 10300 نقطة خلال جلسة الغد أو الأحد المقبل.

من جهته، قال هشام حسن، مدير الاستثمار بشركة «إتش دى» لتداول الأوراق المالية، إن أسعار الأسهم متدنية للغاية مما يشجع على اقتنائها فى الفترة الراهنة، مشيرًا إلى وجود حالة من التفاؤل مع الأجواء الإيجابية للقرارات التحفيزية تتسبب فى تحسن وقتى للسوق.

وأضاف أن السوق من خلال مؤشرها الرئيسي «ُEGX30» مطالبة باختراق منطقة 10000 نقطة، من أجل التأكد من تحول الاتجاه نحو الصعود على المدى القصير، لافتًا إلى أن المؤشر نجح فى البقاء أعلى الدعم 9260 نقطة، ثم توجه نحو 9500 نقطة، ويسعى إلى اختراق 10000 نقطة. وتوقع صعود المؤشر بنحو 2000 نقطة حال اختراقه لمستوى 10400 نقطة.

يُذكر أن البورصة تترقب ضخ الدعم الذى أعلن عنه رئيس الجمهورية عبر تخصيص نحو 20 مليار جنيه من قبل البنك المركزى.