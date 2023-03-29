البورصة تصعد 2.71% حتى منتصف تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، الصعود القوي حتي منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 29-3-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 2.71%، مسجلا مستوى 16337 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 1.44%، عند مستوى 2844 نقطة، و مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 2.02% عند 4282 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 187 سهما، ارتفع منهم 87 سهما، فيما تراجع 17 سهما، واستقر 83 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو الشراء بصافي قيمة 131.6 مليون جنيه، و2.3 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 133.9 مليون جنيه.