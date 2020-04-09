البورصة تصعد 2.6% في التعاملات الصباحية اليوم الخميس

قفز مؤشر "egx30" الرئيسي بنسبة 2.6% ليصل إلى مستوى 10367 نقطة، ومؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.54% إلى 1053 نقطة، ومؤشر "egx100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.69% إلى 1073 نقطة.

صعد مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في التعاملات الصباحية لجلسة اليوم الخميس، آخِر جلسات الأسبوع، مدفوعة بمشتريات المؤسسات المحلية.

قفز مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 2.6% ليصل إلى مستوى 10367 نقطة، ومؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.54% إلى 1053 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.69% إلى 1073 نقطة.

واختتمت البورصة تعاملاتها، أمس، على صعود جماعى، وسجل رأس المال السوقى 549.128 مليار جنيه، مقارنة مع 543.356 بجلسة أمس الأول، ليربح بذلك 5.7 مليار جنيه.

قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة نعيم القابضة، إن مؤشرات البورصة المصرية تواصل صعودها لليوم الثالث على التوالى، بدعم من مشتريات المؤسسات المحلية المعززة بأموال الحكومة.

وأوضح أن تحركات البورصة جاءت مستقلة، إذ خالفت، أمس، كل الأسواق المجاورة الخليجية والعالمية، التى شهدت حالة من الهبوط، مشيرًا إلى أن الأسواق كافة خفّت حدة التأثر لديها قليلًا بشأن صدمة «كورونا»، وتشهد حاليًّا مرحلة من التصحيح لأعلى وإن كانت متذبذبة.

ولفت النمر إلى أن السوق المحلية تشهد حاليًّا المرحلة الثانية من رحلة التصحيح، مشيرًا إلى أن الأولى بدأت منذ حوالى أسبوعين، تزامنًا مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرته لدعم سوق الأسهم، وصعدت بالسوق من مستوى 8100 نقطة وصولًا لمستويات 10400 نقطة.

وأشار «النمر» إلى أن السوق تشهد حاليًّا المرحلة الثانية من التصحيح، وبدأت منذ جلسة الاثنين الماضى، صعودًا من 9200 نقطة، وصولًا إلى 10000 نقطة حاليًّا.

وتوقّع أن تواصل البورصة رحلتها التصحيحية لمستوى المقاومة 10400 نقطة كمرحلة أولية، بشرط الاستقرار أعلى 10000 نقطة، وهو ما يدفعها نحو مرحلة تالية للصعود عند 11100 نقطة، وقد يتخلل ذلك بعض الجلسات الهابطة.

وقال أحمد زكريا، مدير الاستثمار بشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، إن تحركات البورصة الإيجابية، أمس، جاءت مدعومة بالمشتريات المؤسساتية وتماسك الأسهم القيادية.

وتوقّع أن تواصل البورصة تحركاتها الصاعدة اليوم نحو مستوى 10400 نقطة، فيما سيتجه المؤشر السبعينى «EGXewi 70» نحو 1080 نقطة، مشيرًا إلى أن تحركاته عرضية خلال الفترة الراهنة.

وعلى صعيد الأسهم توقّع زكريا أن يتحرك «التجارى الدولى» نحو مقاومة 67 جنيهًا، وكان السهم قد أنهى تعاملات أمس عند 62.39 جنيه بصعود 4%، فيما يستهدف «هيرميس» مستوى 11.50 جنيه، وكان قد سجل، أمس، 10.94 جنيه، بصعود 9%.