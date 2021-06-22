البورصة تصعد %2.6 بدعم من ارتفاع «CIB» ومشتريات المؤسسات المصرية

نجحت مؤشرات البورصة المصرية فى تحويل دفة تحركاتها نحو الصعود فى تعاملات جلسة الإثنين بدعم من مشتريات المؤسسات المصرية التى سجلت صافى شراء بقيمة 43 مليون جنيه، والأداء الإيجابى لسهم البنك التجارى الدولي CIB.

وصعد سهم البنك التجارى الدولي CIB بنسبة %3.49 مسجلًا 50.73 جنيه، فيما بلغ آخر سعر للسهم بالجلسة نحو 51 جنيها، مقارنة بسعر الفتح 49 جنيها.

وأكد المحللون الفنيون أن السوق نجحت فى إيقاف تراجعاتها على صعيد المؤشر الرئيسي EGX30 مستفيدة من الحركة الإيجابية لبعض الأسهم القيادية، ومنها «التجارى الدولي»، و«فوري»، و»الشرقية للدخان»، و»سيدى كرير».

وأضافوا أن مؤشرى البورصة «EGX30» و«EGX70» اقتربا من مستويات المقاومة 10100 و2400 نقطة على التوالي، مشيرين إلى اختبار تلك المستويات فى جلسة الثلاثاء.

وأنهت البورصة تعاملات الإثنين على ارتفاع جماعى لمؤشراتها، إذ صعد EGX30 بنسبة %2.69 مغلقًا على 10061.58 نقطة، وEGX70 بنسبة %1.80 إلى 2371.43 نقطة، و ارتفع EGX100 الأوسع نطاقًا بنحو %1.89 مستقرًا على 3316.79 نقطة.

وسجلت السوق تداولات على الأسهم بقيمة 1.784 مليار جنيه، عبر تنفيذ 58.272 عملية تداول على 605.578 مليون ورقة مالية، وارتفع 125 سهما مقابل تراجع 35 مع ثبات 35 سهما على مستوياتها السعرية، واستقر رأسمال البورصة السوقى عند 644.250 مليار جنيه.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين والأجانب إلى البيع، بصافى قيم1.641 و3.523 مليون جنيه على التوالي، مقابل توجه شرائى للعرب بصافى 5.164 مليون جنيه. مؤشرات البورصة

وقال إيهاب السعيد عضو مجلس إدارة البورصة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أصول للسمسرة، إن مؤشر السوق الرئيسي EGX30 استطاع الارتداد لأعلى بجلسة الإثنين، إذ استفاد من مستوى الدعم 9800 نقطة، الذى أوقف رحلة التراجعات.

وأضاف أن المؤشر الرئيسي EGX30 سيصطدم بمقاومة 10100 نقطة، التى قد تعيقه عن مواصلة الارتفاع خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل الأداء العرضى الذى يسيطر على الحركة العامة للمؤشر.

وأشار السعيد إلى أن مقاومة 10100 نقطة مرتبطة مع مستوى مقاومة 51.5 جنيه الخاص بسهم البنك التجارى الدولي CIB، والذى قد يؤهله للوصول إلى 53 – 53.5 جنيه، مرجحًا عدم قدرته على تخطى تلك المقاومة.

ولفت إلى أنه طالما ظلت حركة EGX30 عرضية فإن المجال سيكون مفتوحًا لمؤشر EGX70 لمواصلة الصعود، رغم أنه سيصطدم بمقاومة 2400 نقطة.

من جهته، قال سامح غريب مدير قسم كبار العملاء بشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، إن السوق أغلقت مرتفعة على عكس التوقعات السابقة، التى كانت معتمدة على الأداء الهابط فى السوق الأمريكية وآثاره على الأسواق العالمية.

وأضاف أن الأداء الإيجابى لسهم البنك التجارى الدولي CIB وتسجيله لمستوى 51 جنيها، ساهم فى تحرك المؤشر الرئيسي EGX30 بشكل إيجابى فى جلسة الإثنين، مشيرا إلى أن المؤشر سيواجه مقاومة 10150 نقطة بالتزامن مع مقاومة 52.5 جنيه لسهم CIB.

وتوقع غريب، أنه فى ظل حالة التفاؤل وعدم تعرض شهادات الإيداع الدولية GDR لهزات ناتجة عن آثار تراجعات السوق الأمريكية فإن المؤشر سيتخطى مقاومة 10150 نقطة.

ورجح غريب أن يختبر مؤشر EGX70 مقاومة 2400 نقطة، وفى حالة تخطيها سيتجه المؤشر نحو قمته التاريخية بمستوى 2470 نقطة، لافتًا إلى أن مستوى 2300 نقطة سيكون بمثابة الدعم الأولى للمؤشر.

ونصح المستثمرين بتخفيف مراكزهم فى الأسهم ذات التقلبات الشديدة ومحاولة جنى أرباح فى أسهم المضاربات.