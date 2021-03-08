البورصة تصعد 2 % بدعم مشتريات الأفراد المصريين

سجلت مؤشرات البورصة فى جلسة الأحد صعودًا قويًا عقب تراجعها على مدار 5 جلسات ماضية، مدعومة بمشتريات قوية من قبل المتعاملين الأفراد المصريين، والتحركات الإيجابية لشهادات بنك CIB الدولية.

وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 تعاملات الأحد على ارتفاع بنحو %1.98 مسجلًا 11557.85 نقطة، مع صعود نظيره EGX70 بنسبة %2.88 ليغلق على 2248.58 نقطة، وكذلك المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 بحوالى %2.48 مستقرًا على 3278.21 نقطة.

وأرجع خبراء البورصة هذا الارتفاع القوى إلى عدة أسباب، منها التحرك الإيجابى لشهادات الإيداع الدولية الخاصة بسهم البنك التجارى الدولي، بالإضافة إلى حالة التذبذب الشديدة التى تسيطر على حركة السوق خلال الفترة الراهنة.

وسجلت السوق تداولات على الأسهم بجلسة الأحد نحو 957.187 مليون جنيه، بينما استقر رأسمال البورصة السوقى على مستوى 701.752 مليار جنيه، رابحًا 11.9 مليار جنيه.

وسجل المصريون والعرب صافى شراء بقيمة 29.892 و11.791 مليون جنيه على التوالي، مقابل توجه بيعى للأجانب بصافى بيع قدره 41.684 مليون جنيه.

من جهته قال إيهاب رشاد، رئيس شركة مباشر إنترناشيونال، إن التحركات العرضية المتذبذبة تسيطر على السوق خلال الفترة الراهنة، مما قد يؤدى إلى ارتفاعات كبيرة تقابلها انخفاضات بنفس الدرجة.

وأضاف أن السوق ستظل فى المنحنى العرضى المتذبذب حتى يستطيع المؤشر الرئيسي EGX30 كسر المقاومة القوية بمستوى 11700 نقطة، لافتًا إلى أن الأمر يحتاج إلى أخبار إيجابية محفزة لكسر تلك المقاومة.

من جهته، قال أحمد أبوحسين، رئيس شركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن مشتريات المصريين ساعدت السوق على الصعود بذلك الشكل الاستثنائى فى جلسة الأحد.

وأضاف أن السوق تعيش حالة من الترقب والحذر بشأن تحركات المؤشرات والأسهم فى الوقت الراهن، لافتًا إلى أن مستوى قيم التداولات يعد مؤشرا غير جيد على قدرة السوق على مواصلة رحلة الصعود الكبيرة.

وقال سامح غريب، مدير قسم كبار العملاء بشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، إن هناك عدة أسباب وراء الصعود الأحد، منها انخفاض المؤشرات لمستويات الدعوم خلال الجلسات الأخيرة، بالإضافة إلى تحسن أداء الـ GDR للبنك التجارى الدولى وصعوده فوق مستوى 64.5 جنيه.

وأضاف أن هناك حالة من التذبذب الشديد فى حركة المؤشر الرئيسي EGX30 بين جلستين صعودًا لمستويات المقاومة 11700 نقطة والهبوط لمستويات الدعوم 11228 نقطة.