البورصة تصعد نحو 3% منتصف تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، المسار الصاعد حتى منتصف تعاملات اليوم، الإثنين 20-3-2023.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ، بنسبة 2.91% عند مستوى 15109 نقاط.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 3.58% عند مستوى 2680 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 3.41%، عند 3975 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة 187 سهما، ارتفع منها 113 سهما، وتراجع 6 أسهم، فيما استقر 68 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 25.52 مليون جنيه، و 16.34 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 41.86 مليون جنيه.