البورصة تصعد منتصف تعاملات جلسة الأحد

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود المتذبذب الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات الأجنبية والعربية.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة0.11% إلى 13493نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.1% ليصل إلى 620 نقطة حتى المنتصف.

وبلغت قيمة التداولات 398 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنية والأفراد المصريين والعرب للبيع بصافى قيم تداولات 3.5 مليون جنيه و16.5 مليون جنيه و2.5 مليون و3 ملايين جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد الاجانب للشراء بقيم تداولات قدرها 25 مليون جنيه و1 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 47 سهما من إجمالى 152 سهما متداولا، بينما هبط 65 وبقى 40 دون تغير.

واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة الخميس الماضى، على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب والمؤسسات المصرية، حيث أغلق المؤشر الثلاثيني egx30 هابطا بنسبة 0.17% إلى 13478نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.19% ليصل إلى 619 نقطة.