البورصة تصعد مع افتتاح تعاملات الخميس

رجب عز الدين افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية الأسبوع، على صعود ملحوظ لمؤشراتها، حتى أول ساعة تداول. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.54% إلى 13412 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.17% ليصل إلى…



رجب عز الدين

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية الأسبوع، على صعود ملحوظ لمؤشراتها، حتى أول ساعة تداول.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.54% إلى 13412 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.17% ليصل إلى 572 نقطة حتى الساعة 10:50.

واختتمت البورصة تعاملات جلسة أمس الأربعاء على هبوط أغلب مؤشراتها باستثناء المؤشر الرئيسى الذى صعد بنسبة 0.76% وسط اتجاه بيعى للمصريين والمؤسسات العربية.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.76% إلى 13339 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.68% ليصل إلى 571 نقطة، كما هبط المؤشر «EGX100» الأوسع بنسبة 0.42% عند مستوى 1364 نقطة، وكذلك هبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.88% عند مستوى 2038 نقطة ليلحق بنظيره العشرينى الذى هبط بنسبة 0.12% عند مستوى 12139 نقطة.