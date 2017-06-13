البورصة تصعد مع افتتاح تعاملات الثلاثاء

رجب عزالدين
افتتحت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الثلاثاء على صعود ملحوظ لمؤشراتها، حتى أول ساعة تداول.
وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.29% إلى 13531 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.75% ليصل إلى 619 نقطة حتى أول ساعة.
واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة أمس الإثنين على تباين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والعربية.
وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.91% إلى 13491 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.5% ليصل إلى 615 نقطة، وكذلك صعد المؤشر «EGX100» الأوسع بنسبة 0.31% عند مستوى 1439 نقطة، وهبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.58% عند مستوى 2094 نقطة ليلحق بنظيره العشرينى الذى هبط بنسبة 1.19% عند مستوى 12295 نقطة.