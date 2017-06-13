البورصة تصعد مع افتتاح تعاملات الثلاثاء

رجب عزالدينافتتحت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الثلاثاء على صعود ملحوظ لمؤشراتها، حتى أول ساعة تداول.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.29% إلى 13531 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.75% ليصل إلى 619 نقطة حتى أول ساعة.واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة أمس



رجب عزالدين

افتتحت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الثلاثاء على صعود ملحوظ لمؤشراتها، حتى أول ساعة تداول.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.29% إلى 13531 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.75% ليصل إلى 619 نقطة حتى أول ساعة.

واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة أمس الإثنين على تباين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والعربية.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.91% إلى 13491 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.5% ليصل إلى 615 نقطة، وكذلك صعد المؤشر «EGX100» الأوسع بنسبة 0.31% عند مستوى 1439 نقطة، وهبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.58% عند مستوى 2094 نقطة ليلحق بنظيره العشرينى الذى هبط بنسبة 1.19% عند مستوى 12295 نقطة.