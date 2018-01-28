البورصة تصعد مع افتتاح تعاملات الأسبوع

رجب عزالدينافتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد بداية الاسبوع على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.09 % عند مستوى 15335 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.91% عند مستوى 854 نقطة حتى الساعة 10:30.واختتمت البورصة



رجب عزالدين

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد بداية الاسبوع على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.09 % عند مستوى 15335 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.91% عند مستوى 854 نقطة حتى الساعة 10:30.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء الماضى – قبل إجازة ثورة يناير – على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية،حيث هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.17 % عند مستوى 15170 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.54% عند مستوى 846 نقطة.

كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.15% عند مستوى 2016 نقطة، واستقر «EGX50» متساوى الأوزان عند مستوى أمس الثلاثاء 2710 نقاط، بينما هبط نظيره العشرينى بنسبة 0.54% عند مستوى 14857نقطة.