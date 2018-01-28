بورصة وشركات

البورصة تصعد مع افتتاح تعاملات الأسبوع

رجب عزالدينافتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد بداية الاسبوع على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.09 % عند مستوى 15335 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.91% عند مستوى 854 نقطة حتى الساعة 10:30.واختتمت البورصة
11:32 ص, الأحد, 28 يناير 18 11:32 ص, الأحد, 28 يناير 18

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رجب عزالدين

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد بداية الاسبوع على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.09 % عند مستوى 15335 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.91% عند مستوى 854 نقطة حتى الساعة 10:30.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء الماضى – قبل إجازة ثورة يناير – على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية،حيث هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.17 % عند مستوى 15170 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.54% عند مستوى 846 نقطة.

كما صعد  المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.15% عند مستوى 2016 نقطة، واستقر «EGX50» متساوى الأوزان عند مستوى أمس الثلاثاء 2710 نقاط، بينما هبط نظيره العشرينى بنسبة 0.54% عند مستوى 14857نقطة.

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